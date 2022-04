Animations du réseau des médiathèques du 27 avril au 7 mai Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 27 avril au 7 mai



MEDIATHEQUE DES CANNES

Durant le mois d'avril, la médiathèque des Cannes propose une exposition autour des duos policiers à la télé et au cinéma - Tout public



Durant le mois de mai, la médiathèque des Cannes propose l'exposition "L'archéosite préhistorique expérimental », en partenariat avec l'Université de Corse, UMR CNRS - Tout public



Mercredi 27 avril à 10h30 : atelier "Peinture créative" - 3/5 ans



Mercredi 27 avril à 14h : Puzzle participatif - 7 ans +



Jeudi 28 avril à 14h : Ciné-Club Ados



Vendredi 29 avril à 10h30 : atelier créatif "Gommettes" - 3/5 ans



Vendredi 29 avril à 14h30 : atelier créatif "Crée ton brin de muguet fantaisie" - 6/10 ans



Samedi 30 avril à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits



Samedi 30 avril à 14h30 : Escape Game "Une autre dimension" - 16 ans +



Mardi 3 mai à 14h30 : atelier créatif "Support de smartphones avec des bâtonnets en bois" - 6/10 ans.



Mercredi 4 mai : Star Wars Days - Venez déguisés - Ateliers divers : personnalise ta tasse Star Wars - Sabre laser marque page – Crée une langue fictive Star Wars - Diffusion de films en continu - Tout public.



Jeudi 5 mai à 10h30 : Atelier créatif "Imagine ta licorne" - 3 ans +



Jeudi 5 mai à 13h30 : Club de lecture - Tout public



Vendredi 6 mai à 14h30 : atelier d'écriture sur le thème "Les duos policiers" - 8 ans +



Samedi 7 mai à 10h30 : atelier créatif "Peins avec les doigts" - 3/5 ans



Samedi 7 mai à 14h30 : Atelier créatif "Pot à crayons à tisser" - 8 ans +



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr

Dans le respect des gestes barrières



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'avril, "Lire un polar français"

Exposition sur la saga londonienne des Nicci French

Tout le mois



mercredi 27 avril à 10h30 : Heure du conte - 4 ans +



mercredi 27 avril à 14h : atelier créatif "Lapin de Pâques" - 7 ans +



mercredi 27 avril à 15h30 : projection jeunesse - 6 ans +



samedi 30 avril à 16h : Ciné-Club adulte



Mardi 3 mai à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte



Mercredi 4 mai à 10h30 : Projection des tout-petits - 2/5 ans



Mercredi 4 mai à 14h : atelier créatif "Fabrique ton homme préhistorique" - 5 ans +



Mercredi 4 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public



Samedi 7 mai à 10h30 : Heure du conte



Samedi 7 mai à 14h : Projection jeunesse - 6 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

Accès Libre

Mardi / Vendredi de 15h à 17h

Mercredi / Jeudi de 15h30 à 18h

Samedi de 13h à 16h



Mercredi 27 avril à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez la surface de Mars" - 10 ans +



Jeudi 28 avril à 13h30 : atelier DAO "Utilisation de tablette graphique avec GIMP" - Public adulte



Vendredi 29 avril à 10h - atelier Android "Utilisation pratique des smartphone/tablettes" - Public adulte



Samedi 30 avril à 10h30 - Réseaux sociaux "Initiation à Facebook, Instagram et Tik Tok" - 10ans +



Mercredi 4 mai à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 10 ans +



Jeudi 5 mai à 13h30 : atelier Windows "Faites le nettoyage dans votre PC" - Public adulte



Vendredi 6 mai à 10h - atelier Windows "Comprendre et effectuer les mises à jour" - Public adulte



Samedi 7 mai à 10h30 - Cyber-Prévention "Vie privée : les bonnes pratiques" - Ados/Adultes



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 3 AU 7 MAI



Mardi 3 mai à 14h : Projection jeunesse - 6 ans +



Mercredi 4 mai à 10h : Jeu de société sur les animaux - 8 ans +



Vendredi 6 mai à 14h : Projection Ado/Adulte - 14 ans +



Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

