Animations du réseau des médiathèques du 24 janvier au 4 février

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 24 JANVIER 4 FEVRIER :

- mercredi 25 janvier à 14h - Morphing numérique "Transformez votre apparence" - 10 ans +

- jeudi 26 janvier à 14h - Geo GuessR "Enquêtez, devinez..." - Tout public

- vendredi 27 janvier à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout public

- samedi 28 janvier à 10h30 : Réalité virtuelle "Pripyat, ville fantôme" - 10 ans +

- mercredi 1er février à 14h - Réalité virtuelle "Bait ! La pêche comme si vous y étiez" - 8 ans +

- jeudi 2 février à 14h - Réalité virtuelle "Visitez la maison d'Anne Franck" - Tout public

- vendredi 3 février à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Tout Public

- samedi 4 février à 10h30 : Scratch "Initiation à la programmation facilement" - 10 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 24 JANVIER 4 FEVRIER :

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, exposition numérique "Le danger vient de l'espace"

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, concours de dessin jeunesse "Imagine ton alien"

- dans le cadre des Nuits de la lecture et durant tout le mois, panneau participatif sur le thème de la Peur

- mercredi 25 janvier à 10h30 : atelier créatif "Gommettes extraterrestre"- 4 ans +

- mercredi 25 janvier à 14h30 : atelier créatif "Martiens en argile"- 7 ans +

- Mercredi 1er février à 10h30 : atelier créatif "Imagine et crée ta fusée" - 6 ans +

- Jeudi 2 février à 13h30 : Club de lecture avec Yassi Nasseri - Tout public

Dans le cadre du festival Les Mycéliades

- Mercredi 1er février à 14h : atelier d'écriture "Imagine la colonisation et ta vie sur une autre planète (seance1) - 15/25 ans

- Mercredi 1er février à 16h : projection cinématographique ados/young adultes

- samedi 4 février à 10h30 : Escape Game Star Wars - 15/25 ans

- samedi 4 février à 14h : réunion du jury "Les Mycéliades" - 15/25 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 24 JANVIER 4 FEVRIER :

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de janvier : "Lire un livre dont le nom de l'auteur commence par la première lettre de votre prénom".

- Durant tout le mois de janvier dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de la lecture, venez apprécier l'exposition "Créatures et monstres gentils"

Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de février : "Lire un polar américain".

- Durant tout le mois de février, venez apprécier l'exposition "La Saint Valentin à travers le monde"

- Mercredi 25 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- Mercredi 25 janvier à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Mercredi 25 janvier à 10h : Visite guidée au Musée Fesch sur le thème du paysage

- Jeudi 26 janvier à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 28 janvier à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 28 janvier à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 28 janvier à 14h : atelier créatif "Crée ton calendrier 2023 personnalisé" - 8 ans +

- Samedi 28 janvier de 16h : Club de lecture adultes

- Mercredi 1er février à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 1er février à 16h30 : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 2 février à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 4 février à 11h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes

- Samedi 4 février à 10h : atelier d'écriture - Public adulte

- Samedi 4 février à 14h : atelier "Crêpes party" - 6 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 24 JANVIER 4 FEVRIER :

- Samedi 28 janvier à 10h15 et à 11h45 : Initiation à la langue anglaise - 3/5 ans et 6/8 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE DES 3 MARIE LE 23 JANVIER 2023 A 10H

Renseignements au 04.95.51.11.50



Bestiaires merveilleux et effrayants de la Mythologie Gréco-romaine du 21 janvier au 18 février à la citadelle.

A l’occasion de la manifestation nationale « La Nuit de la Lecture » 2023. Le réseau des bibliothèques et des médiathèques vous propose de découvrir de manière ludique les collections patrimoniales de la Bibliothèque Fesch.

La Bibliothèque Fesch recèle de trésors insoupçonnés. Elle nous permet de découvrir au fil des pages des gravures racontant l’histoire foisonnante et intemporelle des monstres et des héros de la mythologie gréco-romaine. Cette collection est aussi le témoin de la passion des Bonaparte pour la culture antique. Laissez-vous conter l’histoire de Persée, Thésée, Œdipe, Ulysse, Hercule à travers les monstres qu’ils ont rencontrés et vaillamment combattus.