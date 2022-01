Animations du réseau des médiathèques du 20 au 29 janvier Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 20 au 29 janvier.



MEDIATHEQUE DES CANNES

- jeudi 20 janvier à 15h : Mandala's Club - Adulte

- samedi 22 janvier à 14h30 : atelier musical percussions - 3 ans +

- samedi 22 janvier à 14h : Ciné-Club Ado spécial #NuitdelaLecture2022

- samedi 22 janvier de 17h à 20h : participation à la manifestation nationale #NuitdelaLecture2022, atelier avec un écrivain public "Ecris ta chanson d'amour", enregistrement d'un déclaration d'enfant à son chéri, sa maman, son papi, son meilleur ami... et diffusion sur la radio Frequenza Nostra, "Nuage de mots d'amour", blindtest spécial "Chansons d'amour".

- Mercredi 26 janvier à 10h30 : Memory "A l'époque de Molière" - 4/6 ans.

- Mercredi 26 janvier à 14h30 : jeu de l'oie autour du personnage de Molière - 6/8 ans.

- Samedi 29 janvier à 10h30 : Le ciné des tout-petits

- Samedi 29 janvier à 14h : atelier "Création d'un théâtre de l'époque de Molière - 8/10 ans



Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr

Pass Sanitaire obligatoire.

Dans le respect des gestes barrières.





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- vendredi 21 janvier à 14h30 : lecture à haute voix "L'amour sous toutes ses formes"

- vendredi 21 janvier à 16h : spectacle musical "Chants et guitares" avec le groupe A Sessentina

- samedi 22 janvier à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte

- samedi 22 janvier à partir de 14h30 : participation à la manifestation nationale #NuitdelaLecture2022, remise des prix du concours d'écriture "Aimons toujours, aimons encore"

- mardi 25 janvier à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- mardi 25 janvier à 14h30 : visite guidée au Musée Fesch sur les collections napoléoniennes

- mercredi 26 janvier à 14h : quiz "Vilains de Disney" - 7 ans +

- samedi 29 janvier à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte

- samedi 29 janvier à 16h : Club de lecture adultes





ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- jeudi 20 janvier à 13h30 - Atelier photo-montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"

- vendredi 21 janvier à 10h : atelier Clés USB/Smartphone "Récupérez et rangez vos photos, vidéos..."

- samedi 22 janvier à 10h30 - Atelier de réalité virtuelle, "Roller Coaster", faîtes la course contre vos amis .

- mercredi 26 janvier à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "The Climb"

- jeudi 27 janvier à 13h30 - Atelier photo-montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"

- vendredi 28 janvier à 10h : atelier Clés USB/Smartphone "Récupérez et rangez vos photos, vidéos..."

- samedi 29 janvier à 10h30 - Atelier de réalité virtuelle, "Roller Coaster", faîtes la course contre vos amis.



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 18 AU 22 JANVIER

- samedi 22 janvier : #NuitdelaLecture2022

16h : atelier récup' d'Olympe "Création d'un doudou personnalisé"

18h : projection de conte

- mercredi 26 janvier à 10h - atelier Philo - 6/10 ans

- mercredi 26 janvier à 14h : atelier "Jeux de cartes Pokemon" animé par l'association I Condottieri - 6 ans+



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81





