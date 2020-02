Animations du réseau des médiathèques du 17 au 22 février Eccu l'animazioni privisti ind'a reta di i mediatechi di a Cità d'Aiacciu trà u 17 è l'22 di frivaghju

Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 17 au 22 février



MEDIATHEQUE SAMPIERO

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50 Tout au long du mois Exposition vintage Journal de Mickey 1934

Lundi 17 février à 14h Atelier « Cadavres exquis en BD »

Mercredi 19 février à 10h Atelier « Eveil musical » - Jusqu’à 3 ans

Mercredi 19 février à 14h Atelier « Petits philosophes / Sophro biblio » - A partir de 6 ans

Jeudi 20 février à 14h Culture Geek – Jeux de plateau, Rétro-gaming…





MEDIATHEQUE DES CANNES

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 Mardi 18 février à 10h30 Atelier créatif « Masques de Super Heros Comics » - A partir de 4 ans

Mercredi 19 et vendredi 21 février à 10h30 Atelier « Fabrique et décore ta Piñata » - A partir de 6 ans

Mercredi 19 février à 14h30 Book Face – Tout public

Faites une photo, un selfie… avec un livre qui s’accorde avec votre visage ou l’environnement.

Jeudi 20 février à 14h30 Quiz « Bande dessinée » - Tout public

Vendredi 21 février à 14h30 Atelier « Fabrique ton pantin articulé » - A partir de 5 ans

Samedi 22 février à 14h Club de jeux « Super Héros » - Tout public



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 Mardi 18 février à 15h Cours d’initiation à l’art – Le manierisme

Mercredi 19 février à 16h Ciné-goûter des tout-petits – 2/6 ans

Jeudi 20 février à 17h Atelier « Jeux en médiathèque » - A partir de 6 ans

Samedi 22 février à 14h Spectacle « Contes d’hiver »



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81 Mercredi 19 février à 14h Ciné-Club - Jeune public

Mercredi 19 février à 14h Ciné-Club - Jeune public

Mercredi 19 février à 16h Atelier robotique – Jeune public

