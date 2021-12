Animations du réseau des médiathèques du 14 au 18 décembre Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 14 au 18 décembre



MEDIATHEQUE DES CANNES



- Concours du plus beau pull "moche" de Noël ! Prends-toi en photo avec ton pull atypique et envoie-la nous par mail

Le jury se réunira le 18 décembre pour désigner le gagnant.

- Mercredi 15 décembre à 10h30 : atelier créatif " Christmas Paint" - 6/8 ans

- Mercredi 15 décembre à 15h30 : spectacle de Noël "Contes traditionnels en ombres chinoises" par Laurent Ménival

- Jeudi 16 décembre à 15h : Mandala's Club - Adultes

- Samedi 18 décembre à 10h : atelier créatif "Pull de Noël" - 3/6 ans

- Samedi 18 décembre à 11h : atelier créatif "Pull de Noël" - 7 ans et +

- Samedi 18 décembre à 14h : Ciné-Club Jeunesse

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail

Pass sanitaire obligatoire.

Dans le respect des gestes barrières.



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de décembre, "Lire un livre dont l'action se déroule à une autre époque"

- mardi 14 décembre : "Initiation à l'anglais" niveau débutant/intermédiaire - Atelier adulte

- mercredi 15 décembre à 10h30 : "Le ciné des tout-petits" - 3/6 ans

- mercredi 15 décembre à 14h : Quiz jeunesse "Les héros Disney"

- mercredi 15 décembre à 16h : "Jeux en médiathèque" - Tout public

- samedi 18 décembre à 10h : atelier créatif "Carte de voeux 3D" - Enfants

- samedi 18 décembre à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte

- samedi 18 décembre à 13h30 : atelier créatif "Carte de voeux 3D" - Ado/Adultes

- samedi 18 décembre à 14h30 : atelier créatif "Bonhomme de neige" - 3/6 ans

- samedi 18 décembre à 16h : Club de lecture



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR



- mercredi 15 décembre à 13h30 - atelier Stop-Motion "Création d'un film en Lego"

- jeudi 16 décembre à 13h30 - Atelier de réalité virtuelle "CS-GO" Défiez vos amis dans ce célèbre jeu multijoueur

- samedi 18 décembre à 10h30 - Atelier "MAO" Composez votre propre morceau de musique



Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



LA MEDIATHEQUE SAINT-JEAN

- mercredi 15 décembre à 14h / Atelier "Jeux de cartes Pokémon", animé par l'association I Condottieri

Dans le respect des gestes barrières.

Pass sanitaire obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81

