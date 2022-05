Animations du réseau des médiathèques du 10 au 21 mai Retrouvez les animations du réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio du 10 au 21 mai





- Mercredi 11 mai à 14h : atelier Pokémon - Tout public

- Samedi 14 mai à 15h : conférence archéologie "L'occupation humaine de la montagne corse au cours de la préhistoire - 10 ans +

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 MAI:

- mercredi 11 mai à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 10 ans +

- jeudi 12 mai à 13h30 : atelier Windows "Faites le nettoyage dans votre PC" - Public adulte

-vendredi 13 mai à 10h - atelier Windows "Comprendre et effectuer les mises à jour" - Public adulte

- samedi 14 mai à 10h30 - Cyber-Prévention "Vie privée : les bonnes pratiques" - Ados/Adultes

- mercredi 18 mai à 13h30 : atelier de réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 10 ans +

- jeudi 19 mai à 13h30 : atelier Windows "Faites le nettoyage dans votre PC" - Public adulte

-vendredi 20 mai à 10h - atelier Windows "Comprendre et effectuer les mises à jour" - Public adulte

- samedi 21 mai à 10h30 - Cyber-Prévention "Vie privée : les bonnes pratiques" - Ados/Adultes

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 MAI

- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de mai : "Lire un coup de coeur du staff"

- Mardi 10 mai à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- Mercredi 11 mai à 14h : atelier "Préhistoire - 8 ans +

- Vendredi 13 mai à 14h : projection-documentaire sur la préhistorique" - Tout public

- Vendredi 13 mai à 17h : conférence sur la préhistoire "Du mondial au local, de l'origine de l'Humanité en Afrique à l'occupation de la Corse il y a 10 000 ans - Tout public

- Samedi 14 mai à 13h30 : Escape Game "Harry Potter" en partenariat avec Chambre 237

- Samedi 14 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h : stage LRA (2 jours) sur le patrimoine bâti rural - 8 ans +

- Mardi 17 mai à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte

- Mardi 17 mai à 14h30 : visite guidée par Julie "Le baroque" au Musée Fesch

- Samedi 21 mai de 9h à 15h : stage LRA sur le patrimoine bâti rural, visite du sentier du patrimoine de Vero avec jeu de piste - 8 ans +

- Samedi 21 mai à 16h : Club de lecture

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 10 AU 14 MAI

- Durant le mois de mai, la médiathèque des Cannes propose l'exposition "L'archéosite préhistorique expérimental », en partenariat avec l'Université de Corse, UMR CNRS - Tout public

- Mercredi 11 mai à 10h30 : atelier créatif "Dessine et peins comme à Lascaux" - 4/6 ans.

- Mercredi 11 mai à 14h30 : atelier archéologie avec Antonia Colonna - 8/10 ans

- Mercredi 11 mai à 14h : Ciné-Club adultes

- Samedi 14 mai à 10h30 : atelier musical, percussions avec Laurent Menival - 4 ans +

- Samedi 14 mai à 14h30 : Atelier créatif "Crée ton fossile en mosaïque" - 7 ans +

- Samedi 14 mai à 14h : Rencontre littéraire avec le Prix des lecteurs de Corse Laurent Petitmangin

Mercredi 18 mai à 10h : atelier Quiling " Préhistoire" - 8 ans +

- Mercredi 18 mai à 14h30 : atelier "Découverte de la Préhistoire" animé par Nadia Ameziane-Ferderzoni - 8 ans +

- Samedi 21 mai à 10h30 : atelier créatif "Crée ton menhir en argile" - 3/5 ans

- Samedi 21 mai à 14h30 : Atelier créatif "Crée ta statue en argile" - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail

