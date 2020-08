« Aiacciu Bellu » L’application mobile pour découvrir la Ville à vélo

Ajaccio autrement



« Aiacciu Bellu » est l’application mobile indispensable pour tous ceux qui désirent découvrir le territoire ajaccien en mode « liaisons douces » en écoutant en fond musical les mélodies de deux grands artistes ajacciens, Tino Rossi et Marc Paoli. Une façon de se fondre dans l’art de vivre ajaccien …

Conçue avec une ergonomie simple et un design agréable, cette application a été pensée pour les touristes en recherche de nouvelles expériences, mais aussi à l’attention des Ajacciens et des Corses, souhaitant découvrir ou (re)découvrir leur territoire.

La navigation sur l’application permet à l’usager de pouvoir explorer la cité impériale par le biais d’un itinéraire cartographique ou des points d’intérêts patrimoniaux.

Il suffit ensuite de se laisser guider et de s’accorder une escale à pied pour écouter, grâce à l’audioguide élaboré en collaboration avec l’anthropologue Ghjasippina Giannesini, l’histoire des plus beaux sites patrimoniaux ajacciens.

Ceux plus connus sont reliés à l'héritage Napoléonien, ceux plus confidentiels évoquent l’essor touristique du début du siècle dernier et les cottages du "quartier des Anglais". Parmi les autres étapes, comment ne pas résister à la tentation de flâner dans les ruelles de la ville génoise ou de faire une halte à l’incontournable site de la Parata et ses îles Sanguinaires …





Encourager l’usage du vélo en Ville

Ce projet numérique a été financé par la Ville d’Ajaccio et le fond FEDER Italie- France-Maritime 2014-2020. Il vient valoriser l’itinéraire cyclotouristique européen INTENSE qui sera mise en place sur le territoire ajaccien de la Parata jusqu’à Aspretto et qui reliera le centre ville au site des Millelli. L’ensemble des études menées et la matérialisation des pistes cyclables sont prises en charge à hauteur de 85% du total par le fond FEDER et à 15% par la Ville.

INTENSE a également servi d’appui à l’ancrage du vélo comme mode de transport doux sur le territoire du pays Ajacciens dans le cadre du développement du Plan d’aménagement Urbain (PDU) mise en place par la CAPA. La volonté politique est de généraliser l’usage du vélo en ville en complément des transports collectifs ou comme un mode de déplacement alternatif. La Ville d’Ajaccio et la CAPA (cette dernière gère le parc de stationnement vélo) ont déployé un système sécurisé pour encourager l’usage du vélo. Ces abris mis à disposition gratuitement permettront, par exemple, aux usagers de récupérer leur vélo à la dépose de leur véhicule ou tout simplement de faciliter leur stationnement dans un espace sécurisé. Il sera possible aux usagers d’obtenir un code d’accès sécurisé 24H/24H via l’application ou le site de la ville ajaccio.fr. Le déploiement des abris vélos et des arceaux a été financé pour un montant de 223 658 euros HT.



L'application est disponible en téléchargement gratuitement sur Android et IOS depuis le Play Store et l'Apple Store.