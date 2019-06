3e Comité de Pilotage GRITACCESS et Évènement du projet à Gênes ce mardi 18 juin s'est tenu à Gênes, dans le somptueux cadre de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le 3e CoPil du projet transfrontalier Gritaccess.



Pour rappel, le projet GrITAccess est un dispositif permettant la création d'itinéraires culturels et patrimoniaux garantissant une accessibilité à tous. Les partenaires de ce projet sont issus des cinq régions composant l'espace transfrontalier : Corse, Toscane, Ligurie, Sardaigne et Var.

Était donc présent l'ensemble des 14 partenaires : La Collectivité de Corse, La Commune de Bastia, L’Office de l’environnement de la Corse, La Ville d’Ajaccio, la Région Ligurie, La Chambre de Commerce d’Industrie de l’Artisanat et de l’Agriculture de Gênes, Le Conseil Départemental du Var, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, La Région Autonome de Sardaigne (Assessorato Degli Enti Locali Finanze e Urbanistica et Assessorato Al Turismo), La Province de Lucca, La Province de Livourne, Province de Massa-Carrara, Région Toscane (Giunta Regionale).

Tout au long de la matinée, les partenaires ont pu faire un point sur l'avancement du cahier des charges de la plateforme web du projet, définir ensemble une charte du réseau ainsi qu'un cahier des charges des itinéraires, puis, faire un point sur les activités de promotion.

L'après-midi a quant à lui été consacré au suivi administratif et financier ainsi qu'à différents tours de tables qui ont permis à l'ensemble des partenaires de mesurer l'avancement des actions pilotes de chacun ainsi que les action de sensibilisation prévues.

Le lendemain, la délégation ajaccienne de la Direction des Affaires Européennes et Internationales a pu également assister à un évènement du projet portant sur le thème " Culture et Territoire : quel rapport pour un développement durable ? "

Le second après-midi a été consacré à une visite patrimoniale de la Ville.

