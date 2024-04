La CAPA recrute un Chargé de l’administration des systèmes et réseaux A CAPA ricruta un incaricatu di l'amministrazioni di i sistemi è di i reti

La Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste Chargé de l’administration des systèmes et réseaux.



Toutes les candidatures (lettre de motivation + CV) devront être adressées avant le 18/05/2024 à :



Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien

Direction des ressources humaines

Site Alban – Bâtiment G et H

18 rue Antoine Sollacaro

20000 Ajaccio





Chargé de l'administration des systèmes et réseaux DLC 18 05 2024.pdf (180.14 Ko)

La collectivité La Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien compte 10 communes et près de 80 000 habitants.

Elle rayonne sur un bassin de vie de 100.000 habitants soit le tiers de la population insulaire.



Ce territoire entre mer et montagne recèle une culture et une histoire particulièrement riche. Sa capitale régionale reste une ville à forte identité, et bénéficie d’un dynamisme nouveau attesté par son essor démographique.



La communauté exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes : Développement économique ;

Aménagement de l’espace communautaire ;

Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire ;

Politique de la ville dans la communauté ;

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; Accueil des gens du voyage ;

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

Eau et assainissement des eaux usées ;

Gestion des eaux pluviales urbaines ;

Protection et mise en valeur de 1'environnement et du cadre de vie ;

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

Action sociale d’intérêt communautaire ;

Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs sur le réseau de transport urbain sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien ;

Opérations immobilières individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie d’intérêt communautaire ;

Création, sur le territoire communautaire, d’espace test agricole ;

Accueil et garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation (fourrière canine)

Création, aménagement, gestion et animation des sentiers patrimoniaux communautaires ;

Création, aménagement et gestion de la zone de mouillage et d'équipement léger du golfe de Lava ;

2. Le poste Dénomination Chargé de l’administration des systèmes et réseaux Liaisons hiérarchiques Rattachement hiérarchique auprès du chef de service infrastructures et réseaux

Liaisons fonctionnelles Echanges réguliers avec l’ensemble des agents et des services de la Communauté d’agglomération et de la Ville d’Ajaccio.























Description du poste :



Placé sous l'autorité hiérarchique du chef du service des infrastructures et des réseaux (SIR), le chargé d’administration des systèmes et des réseaux est en charge de la gestion des infrastructures de communication et des systèmes d’exploitation du SI.



Travaillant au sein d’une direction mutualisée, son domaine de compétences couvre l’ensemble des SI des collectivités conventionnées.



Le chargé d’administration des systèmes et des réseaux définit l’architecture, administre et exploite les différents moyens de communications et service de technologies de l’information dans son domaine de compétence. Il peut intervenir directement sur tout ou partie des systèmes d’information, dont la DSIN a la charge.



Sous l’autorité du chef du SIR, il est en charge du maintien en condition opérationnelle et du maintien en condition de sécurité des services de technologies de l’information dans son domaine de compétence.

Il travaille en étroite collaboration avec le responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) ;

Il échange régulièrement, dans son domaine de compétence, avec les services utilisateurs de la ville ou de la CAPA ;

Il échange régulièrement avec les prestataires ou fournisseurs de la ville ou de la CAPA ;

Il participe au projets transverses portés par la DSIN.

Les missions principales :

• Définir de l’architecture systèmes et réseaux ;

• Assurer le maintien en condition opérationnelle des infrastructures de communication ;

• Assurer le maintien en condition de sécurité des infrastructures de communication ;

•Piloter et assurer la commande publique d’achat de services dans son domaine de compétence ;

• Concevoir et mettre en œuvre des systèmes informatiques ;

• Suivre et superviser des services de technologies de l’information dans son domaine de compétence ;

• Exploiter et optimiser des services de technologies de l’information dans son domaine de compétence ;

•Assurer le rôle de support technique aux utilisateurs des services de technologies de l’information dans son domaine de compétence.

Assurer une veille technique dans le domaine de compétence

Assurer le MCO et le MCS des services de technologies de l’information ;

• Participer à la réussite des projets du service et de la direction





Les missions ponctuelles :



•Assurer ponctuellement les missions principales en dehors des horaires d’ouverture du service ;

•Participer à l'organisation et à la tenue d'événements/manifestations diverses (élections, cellule de crise, etc.) ;

•Veille technique ;

•Conseil, appui technique et organisationnel dans son domaine de compétence aux autres services ou directions

Participer à la gestion de crise cybersécurité





3. Les exigences Filières et cadre d’emploi Catégorie A ou B

Filière technique Savoirs et savoirs faire •Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques de développement territorial; orientations et priorités des élus et décideurs; méthodes d’analyse et de diagnostic des territoires

•Dispositifs d’appui (financier, ingénierie de conseil et d’étude) aux projets; réseaux stratégiques d’information (cabinet d’études et de conseils, prestataires); méthodologies d’ingénierie de projet; techniques de travail coopératif

•Techniques d’enquête, de recueil et de traitement de données; techniques statistiques et méthodes d’analyses quantitatives et qualitatives; bases de données et tableaux de bord; observatoires, système d’information géographique; méthodologie et outils d’évaluation des politiques publiques; procédures et actes administratifs

•Réseaux de professionnels et associatifs; modes et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs; dispositifs et techniques d’écoute et de concertation

•Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique; procédures d’attribution et d’arbitrage budgétaire; code des marchés publics

•Rédaction des documents et actes administratifs; élaborer un budget

•Méthodes et outils du management par projets et objectifs; outils de pilotage opérationnel des activités; notions de psychologie individuelle et collective; techniques de résolution de conflits et de médiation

•Gestion de processus, repérage de bonnes pratiques ;

•Capacité d’analyse ;

• Organisation des activités ;

• Déclinaison des orientations et décisions de la DSIN en plan de travail ;

• Pilotage d’un plan de travail ;

•Pilotage de prestataires de service.

•Autonomie de travail ;

•Suivi de projet ;

•Parfaite maîtrise technique en matière d’administration des réseaux de communications ;

•Parfaite maîtrise technique en matière d’administration des systèmes d’information ;

•Parfaite maîtrise technique en matière de gestion de la cybersécurité ;

•Bonnes connaissances en matière de commande publique Savoirs être Rigueur

Assiduité/Ponctualité

Sens relationnel

Adaptabilité

Confidentialité

Sens de l’organisation et des priorités ;

Sens de la communication ;

Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et à être force de propositions

Conditions statutaires

Poste à pourvoir par recrutement d’un agent de la fonction publique territoriale ou par voie contractuelle.

