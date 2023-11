14e édition de Natali in Aiacciu : place à la féérie !

La tradition comme un retour à l’essentiel



Bientôt, la ville s’illuminera aux couleurs de Noël et les rues seront gagnées par cette ambiance chaleureuse qui nous plonge dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Pour sa 14e édition, Natali in Aiacciu revient dans le centre-ville pour plus d’un mois de festivités, du 2 décembre 2023 au 7 janvier 2024.



La Ville d’Ajaccio et ses partenaires, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajacciens (CAPA), l’Office Intercommunal de tourisme (OIT) du Pays ajaccien et la SPL Ametarra, qui opère à la Citadelle, ont concocté un programme riche et varié, avec pour leitmotiv l’authenticité.



Ainsi, dès le 2 décembre, le Village de Noël sera de retour sur la place De Gaulle avec son Marcatu, ses chalets, sa grande patinoire et ses nombreuses animations.



L’occasion de réunir, en un seul lieu, la plus belle vitrine de la production gourmande et de l’artisanat local (décorations, bijoux, vêtements et accessoires, coutellerie, savons et cosmétiques, confiseries, produits de la mer, charcuterie, chocolats, épicerie fine, rôtisserie, spécialités de bouche...).



Au total, ce sont près de 80 exposants, ayant fait l’objet d’une sélection rigoureuse, qui partageront leur savoir-faire avec le public. Une soixantaine d’entre eux sera présente en simultané sur le marché (répartis dans les 60 chalets et la tente des artisans du Marcatu), sur le principe d’une offre régulièrement renouvelée au fil de la période.

Le Marcatu d’Aiacciu devient ainsi l’endroit idéal pour alimenter les idées de cadeaux, faire ses emplettes, décorer son sapin ou tout simplement déguster des spécialités dans une ambiance conviviale...



Les enfants, ces rois des fêtes de fin d’année



Parmi les animations les plus attendues : le Père Noël ne se contentera plus d’un simple chalet, cette année, mais d’une véritable petite maison. Il y accueillera les enfants dès le 2 décembre pour la traditionnelle photo-souvenir, mais aussi pour leur faire découvrir la belle décoration qu’il aura pris soin d’y disposer.



Autre rendez-vous avec le Père Noël à ne louper sous aucun prétexte : la grande parade de Noël du dimanche 10 décembre. Elle s’élancera, à partir de 15 heures, de la place Abbatucci pour remonter le cours Napoléon, jusqu’à la couronne du Diamant. A bord de son traineau, il défilera aux côtés de ses lutins et de plus de 70 artistes qui assureront l’animation de ce moment tant attendu par les familles.



Sur le Village de Noël, de nombreuses activités ludiques et sportives sont proposées, s’adressant à tous les âges : patinoire, accrobranche, nouveau manège du Petit train et autres trampoline géant, balançoire pousse-pousse, boîte à boules... A quoi s’ajoutent la chasse au trésor et les ateliers créatifs à la Citadelle. Il y en aura pour tous les goûts !



A souligner, aussi, l’incontournable spectacle programmée à l’Espace Diamant qui, cette année, met à l’honneur un grand classique : le conte musical Casse-noisette.



La fête foraine, sur la place Miot, réserve quant à elle de nouvelles surprises.



Soirées, animations culinaires et City Trail



L’ambiance festive du Village de Noël se prolongera pour les noctambules tous les vendredis soir, jusqu’à 22h, et les samedis soir jusqu’à minuit, à travers une programmation éclectique assurée par plusieurs groupes musicaux (MOCA, SIROKO, COCOPOP’S, AVVINTA, BOSTON GEORGES, L’ARACHETTI BASTIACCI) et DJs (Mantis, PANTA, LA GACHETTE...).



Pour les plus gourmands, l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays ajaccien organise l’événement Cucina pà Natali, des ateliers cuisine qui proposent aux Ajacciens et visiteurs de passage de revisiter des recettes de Noël avec les meilleurs chefs ajacciens.



Enfin, comme chaque année depuis 7 ans, le tant attendu City trail de la Ville d’Ajaccio aura lieu le 23 décembre. De quoi se mettre en forme avant le marathon culinaire et festif qui se profile...

Les 1500 coureurs vont parcourir 9,5 km en centre-ville au départ de la couronne du Diamant, avec une nouveauté cette année sur leur parcours : la montée des escaliers du chemin de l’Alivettu !



La Direction des sports de la Ville d’Ajaccio, organisatrice de l’événement, a prévu de reverser tous les bénéfices aux associations Inseme, la Marie Do, Sogni Zitellini et Tous pour chacun.