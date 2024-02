Tempêtes, inondations, canicule… La Ville d'Ajaccio est dotée d’un système de TéléAlerte à la population A Cità d'Aiacciu hà missu in piazza un sistema pà privena a pupulazioni in casu di priculu maiò

Avec son prestataire Cii-Télécom la Ville d’Ajaccio a mis en place un dispositif de TéléAlerte pour prévenir sa population en cas de crises. L’inscription à ce système de TéléAlerte permettra aux usagers, résidents permanents ou ponctuels, de recevoir une alerte en cas de situations d’urgence liées aux risques majeurs.











Le PCS comprend également le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) élaboré dans le cadre du droit à l'information sur les risques majeurs : risques sismiques, inondations, sécheresse, tempête, canicule et grand froid, submersion marine, pollution marine, feu de forêts/technologiques, épidémie, pandémie, rupture de barrage.



Ce document téléchargeable sur le site internet de la Ville permet d’informer les habitants de la commune sur les risques existants et les moyens de s’en protéger



La TéléAlerte est quant à elle garante de la sécurité des populations soumises à un risque. Elle est à envisager comme un dispositif complémentaire de l’organisation de sauvegarde.



Pour prévenir, l’anticipation, l’organisation et l’information sont les armes les plus efficaces.

Dans ce cadre, la Ville d’Ajaccio permet à sa population de recevoir, de façon ciblée, par SMS, message vocal ou e-mail, des messages d’alerte liés aux situations d’urgence.



Hébergé sur une plate-forme technique sécurisée, ce service de TéléAlerte permet de joindre dans un délai extrêmement court les personnes inscrites sur le fichier afin de leur délivrer un message clair et précis.



Les Ajacciens peuvent s’inscrire gratuitement à ce dispositif d’alerte



La base de données hébergée par cette solution (Cii-Télécom) est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et permet à la Ville d’Ajaccio d’automatiser la gestion de ses contacts dans un environnement sécurisé.

Les informations personnelles resteront confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à un tiers, pour le respect de la vie privée des inscrits.



L’abonné peut exercer ses droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui le concernent en accédant à son espace et en cliquant sur désinscription. Dans ce dernier cas, après confirmation du choix, ce dernier sera supprimé de la base TéléAlerte et ne pourra plus être abonné par le système.

L'inscription est possible pour les résidents, les entreprises, les travailleurs et personnes de passage (touristes, étudiants...) dont l'adresse est située sur le périmètre de la commune d’Ajaccio. Pour les personnes de passage à Ajaccio, une option leur permet de définir une période limitée d'activation (ex : du 1 au 15 août).

Ce logiciel intègre déjà les informations de l’annuaire téléphonique, contenant majoritairement des numéros de téléphones fixes.



Les numéros de téléphone en liste rouge ou liste anti-prospection ne sont pas connus, tout comme les téléphones portables.



Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la Ville d’Ajaccio a été approuvé par délibération n°2015/231 du 6/07/15. Il a été révisé en 2021 par délibération municipale n°2021/240 du 27/09/21 et fait l’objet d’une mise à jour régulière.*



