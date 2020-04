Covid-19 : Ouverture de la plateforme solidaires-handicaps.fr Où chercher assistance et accompagnement lorsque l’on est en situation de handicap ? Où trouver des ressources lorsque l’on aide un proche handicapé ? Vers qui peuvent se tourner les professionnels qui souhaitent s’engager auprès des publics concernés par les handicaps ? Ce sont les missions de la nouvelle plateforme solidaires-handicaps.fr lancée lundi 30 mars 2020.



La plateforme en ligne solidaires-handicaps.fr, lancée le 31 mars 2020, facilite la mise en relation entre les personnes handicapées, leurs aidants, les professionnels et les dispositifs d’accompagnement et d’appui qui leur sont destinés. Une initiative du Conseil national consultatif des personnes handicapées et de la Fédération des Centres Régionaux d'Études d'Actions et d'Informations (ANCREAI), sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées et avec l’appui du Secrétariat général du Comité interministériel du handicap (SG CIH).





La plateforme Face à la crise sanitaire sans précédent que traverse la Nation, de nombreuses initiatives et dispositifs solidaires, privés, associatifs, publics, émergent sur les territoires. Nombre d’entre eux concernent les personnes en situation de handicap, leurs aidants et leurs soignants, perpétuant une solidarité forte qui marque ce champ depuis de nombreuses décennies. Ces initiatives viennent en soutien de l’action des professionnels des structures sociales et médico-sociales déjà en première ligne depuis le début de la crise.La plateforme solidaires-handicaps.fr , en recensant l’ensemble de ces initiatives sur les territoires, et en facilitant leur mise en relation avec les publics, permettra : aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants et aux professionnels, de trouver des solutions à proximité de chez eux. Par exemple : Je suis seul(e) avec mon proche en situation de handicap, j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider à faire mes courses, aller chercher mes médicaments à la pharmacie. aux structures et organismes de proposer leurs services. Par exemple : fournir aux aidants un coaching à distance pour les aider à gérer la période de confinement avec leur proche en situation de handicap. aux volontaires de proposer une aide bénévole (ouverture prochaine de cette fonctionnalité). Par exemple : je suis psychologue, je veux apporter mon aide à distance. Vous ne trouvez pas immédiatement de réponse à votre demande ? Un système d’alerte vous prévient en temps réel lorsqu’une solution peut vous être apportée.





L’utilisation de la plateforme est accessible et gratuite. Elle possède également d’une base de ressources avec de la documentation, des tutos, les numéros utiles.



Elle est destinée à s’enrichir au fil de l’eau de toutes les initiatives déclarées. Pour référencer une initiative de solidarité, il suffit de remplir le formulaire suivant : Elle est destinée à s’enrichir au fil de l’eau de toutes les initiatives déclarées. Pour référencer une initiative de solidarité, il suffit de remplir le formulaire suivant : https://www.solidaires- handicaps.fr/action/new/ perimetre

