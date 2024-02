Visite du chantier de Requalification de la place Foch et de l’avenue du Premier consul Débuté en octobre 2023, le chantier de requalification de la place Foch et de l’avenue du Premier consul se poursuit et entre dans sa phase d’implantation paysagère. Les opérations de carottage réalisées cette semaine ont permis de déloger les souches des arbres qui avaient été victimes du charançon rouge et de préparer la plantation de nouveaux sujets. Ce vendredi 16 février 2024, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, et Caroline Corticchiato, son adjointe à l’excellence environnementale et à la transition écologique, accompagnés de la directrice régionale de la Banque des territoires, partenaire de l’opération, ont assisté à la plantation des premières essences.







PLACE FOCH ET AVENUE DU PREMIER CONSUL : LE RENOUVEAU PAYSAGER DU COEUR DE VILLE SE POURSUIT Début octobre, la Ville d’Ajaccio lançait le chantier de requalification de la place Foch et de ses abords.

Le secteur concerné par ces travaux, qui ont impliqué une synergie complète des directions municipales du Patrimoine viaire et de l’Environnement, du végétal et du littoral, s’étend sur un large périmètre comprenant notamment la place Foch, l’avenue Antoine Serafini et l’avenue du Premier Consul.



Ce chantier, qui devrait s’achever à la fin du mois de mars, se décompose en trois grandes phases. La première étape, impliquant des travaux de voirie, a consisté en une reprise complète du réseau d’électrification et en une installation de nouveaux réseaux souterrains d’arrosage automatique. On notera que, dans le cadre du vaste schéma de modernisation de l’éclairage public conduit à l’échelle de la commune, le secteur a également bénéficié de l’installation de nouveaux candélabres à technologie LED.



Le projet arrive désormais à son point d’orgue, avec le début des plantations. Auparavant, il aura fallu préparer les fosses où seront installés les nouveaux sujets, ce qui a impliqué une opération de carottage et de dessouchage des anciens plants, victimes du charançon rouge.

On se souvient en effet que, depuis une quinzaine d’année, encouragé par le réchauffement climatique, cet insecte ravageur s’est attaqué de façon très virulente aux palmiers des Canaries implantés sur le territoire communal. Malgré plusieurs campagnes conduites par la Ville pour traiter ces éléments de patrimoine végétal, la trame paysagère ajaccienne a été durement impactée.



Dans le secteur s’étendant de la place Foch à l’avenue de Paris, très touché par le charençon rouge, il a fallu abattre pas moins de 38 sujets, sur les 52 prévus initialement. Plus généralement la commune a enregistré un taux de mortalité de 74% parmi les 478 palmiers Washingtonia Canariensis présents dans son parc végétal.



Dans le cadre de sa politique de transition écologique, d’adaptation au changement climatique et d’excellence environnementale, la Ville d’Ajaccio a donc engagé une réflexion nourrie pour faire évoluer la trame paysagère ajaccienne. La revégétalisation de la place Foch et de ses alentours fournit une illustration de cette démarche d’envergure (voir page 9 du dossier de presse).





le palmier n’a pas toujours été roi sur la place foch D’une dimension de 120 mètres de long pour 50 mètres de large, la place Foch présente une superficie de 6000 m2. Ce site emblématique d’Ajaccio a été aménagé au début du XIXe siècle.



Sa valeur patrimoniale est rehaussée par la présence de l’ensemble sculptural composé par la Fontaine des quatre Lions, oeuvre de l’architecte Jérôme Maglioli (1812-1885), surplombée par la statue en marbre blanc de Napoléon Bonaparte en habit de consul romain, réalisée par Masssimiliano Laboureur (1767-1831). Cet ensemble monumental profite actuellement d’une restauration complète en lien avec le vaste projet de rénovation de la statuaire ajaccienne.



L’aménagement paysager de la place Foch, principalement construit autour d’un alignement de palmiers des Canaries, en cohérence avec l’avenue du Premier consul et l’avenue de Paris, lui a valu l’appellation de « place des palmiers » par les Ajacciens.

Il n’y a pourtant pas toujours eu des palmiers sur la place Foch.

Auparavant, ce sont des arbres de grandes tailles, des ormes, qui ornaient les lieux…

PRIVILÉGIER LA DIVERSITÉ DES ESSENCES Ainsi, les orientations d’aménagement pour ce projet de requalification végétale reposent sur la diversité des essences, plutôt que sur des plantations monospécifiques, à l’image des palmiers des Canaries, qui ont longtemps prévalu.



Dans la continuité des choix opérés sur le cours Napoléon, plusieurs essences ont été également retenues dans ce secteur pour limiter l’impact des nuisibles et favoriser la biodiversité. La proposition finale offrira ainsi une alternance de feuillus exotiques et de palmiers résistants au charançons rouge. Des massifs entourés de ganivelles viendront orner les pieds d’arbres. Cette diversité permettra des périodes de floraison alternées et proposera, d’un point de vue esthétique, une variation des couleurs des feuillages selon la saison.



Ce projet s’inscrit naturellement en continuité et en harmonie de la trame végétale présente le long des avenues de Paris et du Premier consul, ainsi que sur la place Foch, avec la conservation des tilleuls matures en fond de place et le remplacement de tilleuls en souffrance. Toujours sur la place, des palmiers de type Syagrus romanzoffina serviront d’alignement secondaire, de part et d’autre des voies centrales composées de feuillus. Les plants ont été choisis de taille réduite pour permettre l’enracinement et l’acclimatation des nouvelles essences. (le détail des essences choisies en pages 6/7) du dossier de presse.



Enfin, on notera que la création d’une nouvelle surface fleurie devant l’Hôtel de Ville renforcera l’attrait de cet espace emblématique. Plus globalement, la revégétalisation soigneuse entreprise dans ce quartier illustre l’engagement de la Ville d’Ajaccio vis-à-vis de la préservation de son patrimoine naturel, de l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants et du renforcement de l’attractivité de son coeur de ville.



La direction de l’environnement, du végétal et du littoral de la Ville d’Ajaccio a externalisé le chantier en cours. Il est réalisé par l’entreprise Batinacciu Espaces Verts. La sous-traitance du dessouchage par carottage a par ailleurs été exécuté par l’entreprise Dessouch’arbres.

requalification paysagère foch - serafini - premier consul Les chiffres clés :

86 arbres à planter :

- 20 palmiers de 4 essences différentes,

- 66 arbres feuillus de 11 essences différentes,

- 86 massifs de pied d’arbre de 4 essences différentes.

le coût de cette opération s’élève à 549 000 HT répartie en plusieurs volets :

- Volet dessouchage : 40 000€ HT,

- Volet plantations : 95 000 € HT,

- Réseaux d’arrosage automatique : 54 000€ HT,

- Voirie : 360 000 € HT.



Les financeurs de l’opération :

- Collectivité de Corse : 290 000 € HT,

- Fonds verts-État : 24% soit 132 300 € HT,

- Ville d’Ajaccio : 197 000€ HT.

Dossier de presse Retrouvez plus d'informations dans le dossier de presse dédié. DP Végétalisation place Foch 16:02:2024.pdf (21.3 Mo)



