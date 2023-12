Vacances de Noël : horaires des piscines Eccu l'urarii di i pissini municipali ind'i vacanzi di Natali

Retrouvez les horaires d'ouverture et de fermeture des piscines municipales pour les vacances de Noël.



Piscine Pascal Rossini : du 26/12/2023 au 29/12/2023 14h00-20h00 et du 02/01/2024 au 05/01/2024 08h00-14h00 Piscine Jean Nicolas Cecconi : du 26/12/2023 au 29/12/2023 08h00-14h00 et du 02/01/2024 au 05/01/2024 14h00-20h00 Les 2 piscines seront fermées au public les 24, 25 et 31 décembre ainsi le lundi 1er janvier 2024.

Les 2 piscines seront fermées au public les

Accueil Envoyer à un ami Imprimer