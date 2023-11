Une offre d’activités pour les jeunes qui s’enrichit à Bodiccione Parechji nuvelli attività sò pruposti à i ghjovani chì stani in Budiccioni

Aide aux devoirs, ateliers ludiques, sorties… L’offre d’activités proposée aux jeunes habitants de Bodiccione, par la Mission Citoyenneté et la Direction Jeunesse de la Ville d’Ajaccio, s’est encore enrichie cette année.



Au rez-de-chaussée du bâtiment Logirem situé au cœur de Bodiccione, les activités s’enchaînent. Dans ces locaux, mis à disposition de la municipalité par le bailleur social, la Mission Citoyenneté et la Direction Jeunesse de la Ville d’Ajaccio multiplient les initiatives en faveur des plus jeunes habitants du quartier.



Depuis septembre 2023, 39 élèves y bénéficient ainsi d’un accompagnement pour réaliser leurs devoirs, chaque mercredi (hors vacances scolaires), de 17h à 19h. Le dispositif a pour objectif de soutenir les parents, en permettant à leurs enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons avant de rentrer chez eux.



Depuis quatre ans, l’aide aux devoirs a permis à 140 élèves, du CP à la classe de terminale, de progresser dans leurs études. Cette activité gratuite est organisée avec l’aide de trois professeurs rémunérés sur une dotation « Cité éducative », ainsi que d’une bénévole de la Croix Rouge 2A et de deux agents de la Ville.

L’atelier rencontre un tel succès que les familles expriment le souhait de le voir proposer sur d’autres jours de la semaine.



Cette année, la Mission Citoyenneté et la Direction Jeunesse de la Ville ont, par ailleurs, augmenté l’offre des activités mises en place lors des vacances scolaires. C’est ainsi que les enfants – et les mamans – ont eu l’occasion d’échanger des conseils en cuisine, de fabriquer et déguster des gâteaux, mais aussi de lire des contes, dessiner et découvrir diverses techniques, comme l’aquarelle, la peinture sur verre, le dessin aux pastels. A la clé, l’écriture d’un livre jeunesse en partenariat avec la médiathèque des Jardins de l’Empereur.



La Direction Jeunesse a aussi organisé deux sorties accrobranche à Vero, ainsi que des activités pédagogiques à l’Atrium.



Enfin, dans ces mêmes locaux, un atelier de violon est ouvert depuis deux ans à tous les amateurs de musique classique, auquel l’Ecole nationale de musique et de danse est associée par le biais d’un financement assuré par la société Logirem.



Cette dynamique relève d’un d’échange de savoirs, qui voit chacun faire gratuitement bénéficier de son expérience et de sa bonne volonté : « Nous voulons développer toutes ces activités dans le cadre d’un projet de lien social, culturel et intergénérationnel, précise Madelaine Lovicchi, chargée de mission Citoyenneté de la Ville d’Ajaccio. Et nous constatons avec satisfaction que les familles jouent le jeu ».



Lieu : Bâtiment Logirem (rez-de-chaussée). Contact : Madelaine Lovicchi, chargée de mission Citoyenneté, au 06.69.40.41.82.





