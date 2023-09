OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2023/2024 Apartura di a staghjoni culturali 2023/2024, ghjovi u 14 di sittembri à 6 ori è mezu à u Spaziu Diamanti

La direction de la culture de la Ville d’Ajaccio est fière d’annoncer l’ouverture de la saison culturelle 2023/2024 le jeudi 14 Septembre 2023 à 18h30 à l’Espace Diamant.







La soirée d’ouverture sera animée par la talentueuse chanteuse Jeanne Gabrielle, qui enchantera le public avec sa voix unique et sa passion pour la musique.

Cette saison culturelle promet d’être haute en couleur, offrant une expérience artistique inoubliable à tous les amoureux de la culture et de l’art. L’Espace Diamant accueillera des artistes renommés ainsi que des talents émergents dans le but de promouvoir la diversité culturelle et de stimuler la créativité.



La soirée d’ouverture sera également l’occasion pour la direction de la culture de dévoiler en détails la programmation complète de cette saison culturelle et d’échanger avec le public.



Plus d’informations :

https://espace-diamant.ajaccio.fr



