Musée numérique Micro-Folie programmation "Corsica" d'octobre à décembre 2023

Museu numericu : una prugramazioni annant'à a Corsica d'uttrovi à dicembri

Durant trois mois, vous aurez l’occasion de visiter des expositions sur diverses thématiques et d’assister à des conférences sur l’histoire, l’art et le savoir-faire corses.



Venez caresser les douces sculptures de pierre de Michel Peretti, découvrir les châteaux des seigneurs corses et voir les redoutables armes du Moyen-Age réalisées par Pierre-Henri Weber. Assistez à deux conférences sur cette période incontournable de l’histoire de Corse.



Développez votre odorat grâce à l’odeur du miel et de la cire d’abeille lors d’une rencontre avec Alain Luciani, apiculteur à Evisa et découvrez les secrets d’une ruche.



Reniflez l’odeur envoutante et chaleureuse des coupes de liège de Serra Liège et en apprendre plus sur le démasclage !



Spécialistes de l’histoire et artisans corses qui valorisent et font vivre notre île seront donc mis à l’honneur durant ces prochains mois.



Vous aurez l’occasion d’assister à des visites guidées Micro Folie réalisées grâce à la nouvelle collection corse : La Préhistoire, l’Antiquité, le temps des Lumières, la Constitution corse de 1755, la collection du Cardinal Fesch et enfin, les croyances et traditions de notre île.



Des ateliers créatifs pour les enfants permettront de développer leur talent artistique, tout en découvrant la culture, les traditions corses et les œuvres de nos musées !



Un mercredi par mois, venez avec vos enfants écouter des légendes insulaires, assis au chaud au coin du feu, avec Philippe Weber et la médiatrice culturelle du musée numérique !