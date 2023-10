Mise à disposition du public du projet de convention OPAH-RU volet copropriétés dégradées du Cœur de Ville d’Ajaccio – 2024/2029 « Depuis plusieurs années, la ville d’Ajaccio s’est engagée dans une politique volontariste de requalification et de redynamisation du centre-ville. Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville (axe 1), et aux termes de deux années d’études pré-opérationnelles à une politique d’amélioration de l’habitat dans le centre ancien élargi d’Ajaccio, un diagnostic territorial a permis de mettre en exergue la necessité de mettre en oeuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) comportant un volet copropriétés dégradées sur le coeur de Ville d’Ajaccio.



L’objectif de cette opération est d’apporter des aides financières, techniques et administratives aux propriétaires privés et aux copropriétés désireux de réaliser des travaux permettant :

une amélioration énergétique des logements,

une meilleure adaptation à la perte d’autonomie,

la résorption de la dégradation,

la sortie d’insalubrité,

la mise sur le marché des logements vacants,

la production d'une offre locative qualitative à loyer maitrisé

une structuration et un accompagnement des copropriétés fragiles et désorganisées. Ainsi, cette opération, menée par la Ville en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), la Collectivité de Corse et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a pour objectif de traiter 175 logements de propriétaires occupants et 75 logements de propriétaires bailleurs. De la manière, il s’agira de traiter une vingtaine de copropriétés identifiées comme dégradées.



Pour une durée de 5 ans, à partir du 1er trimestre 2024, les propriétaires bailleurs et propriétaires occupants seront aidés pour l’amélioration des logements.



En application de l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation (C.C.H), le projet de convention est mis à disposition du public durant 1 mois, à compter du 2 octobre 2023. Il peut être consulté à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio et à la Direction Générale des Services Techniques (6, boulevard Lantivy).



Après sa signature, la convention pourra être consultée en mairie, pendant sa durée de validité ».

