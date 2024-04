Micro Folie : programme d'avril et mai Museu numericu "Micro Folie" : prugrama pà i mesi d'aprili è di maghju

Afin de fêter les 150 ans de l'impressionnisme, le Musée numérique Micro Folie consacre les mois d'Avril et Mai aux peintres de ce courant artistique !



Au programme Vous aurez l'occasion de découvrir les œuvres de Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte et de Claude Monet, lors de visites de 30 minutes sur grand écran. Tout cela avec de nombreuses petites histoires et anecdotes ! Des projections de films sur Vincent Van Gogh, Auguste Renoir et Paul Cézanne auront lieu durant le mois de Mai. Vous pourrez par ailleurs participer à deux ateliers créatifs autour des tournesols de Van Gogh et des nymphéas de Monet, destinés à tous les publics à partir de 7 ans.

Toutes les activités sont gratuites.

N'hésitez pas à vous inscrire au 04 95 51 22 90 ou par mail N'hésitez pas à vous inscrire au 04 95 51 22 90 ou par mail micro-folie.aiacciu@ville-ajaccio.fr Micro Folie c'est également sur Instagram et Facebook @microfolieaiacciu, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre l'actualité du musée !

