Micro Folie : Mars au féminin Au musée Micro Folie, le mois de mars est consacré aux artistes féminines !



Vous aurez l'occasion de découvrir les œuvres de Rosa Bonheur, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo et Dorothea Tanning lors de visites de 30 minutes sur grand écran, tous les samedis matins.



Des ateliers créatifs intergénérationnels sont organisés les mercredis matins, destinés à tous les publics à partir de 7 ans.







N'hésitez pas à vous inscrire au 04 95 51 22 90 ou par mail



Toutes les activités sont gratuites.

