La tournée corse du "Napoléon d'Abel Gance" A Cità d'Aiacciu si metti in associu pà a ghjirata corsa di "Napoléon d'Abel Gance"

La Ville d’Ajaccio s’associe à la tournée corse de la présentation de la version restaurée de 1927 du film Napoléon d’Abel Gance.



Elle est le fruit de 16 ans de travail mené sous la direction de Georges Mourier avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).



A cette occasion une grande tournée de projection est organisée en Corse entre le 22 juillet et le 8 décembre 2024.



L’objectif est que le public corse puisse découvrir cette œuvre exceptionnelle de manière privilégiée dans le cadre de projections sur grand écran.



Des tables rondes, des débats ainsi qu’un livret dédié intitulé « Napoléon et la Corse. Le retour aux sources du « Napoléon d’Abel Gance », hors-série de la revue LUMI du laboratoire LISA, viendront illustrer cette tournée insulaire.



Depuis près d’un an, un collectif incluant de nombreux partenaires s'est mobilisé pour construire une tournée corse de se film légendaire. (L'Université de corse, la Ville de Corte, la Cinémathèque Française, Casa di lume , la Ville de Bastia, la Ville Porto-Vecchio, Allindi).



A ce titre, la Ville d’Ajaccio a eu le plaisir d’accueillir la conférence de presse dédiée, ce jeudi 25 juillet à 11h30, dans le salon Napoléonien de l’Hôtel de Ville d’Ajaccio.



Deux dates seront proposées à Ajaccio : Le 10 août au Cinéma Ellipse – version du film intégrale

Le 11 août au Cinéma Laëtitia - Séquence Corse, 1h15, passage du film tourné dans l’île

+d'infos Retrouvez plus d'informations dans le communiqué de presse en téléchargement. Communiqué de Presse Cinémathèque Française.pdf (575.15 Ko)

A5_LUMI_Horsserie_05_FINAL_IMP.pdf (17.78 Mo)



