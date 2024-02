La rénovation des salles de cinéma des médiathèques des Cannes et de Saint Jean La médiathèque des Cannes et la médiathèque Saint Jean sont dotées d’une salle cinéma depuis leur ouverture (2006 pour les Cannes et 2007 pour Saint Jean). Très appréciées des usagers, elles sont fréquentées par tous les publics, notamment par les jeunes usagers de ces structures.



Une fréquentation importante qui a causé une usure progressive des fauteuils. Les deux salles ont donc bénéficié de travaux de rénovation afin de proposer un accueil de qualité (leur financement : 20% État 20%, 60% CdC, 20% Ville d’Ajaccio).





La salle de cinéma des Cannes :

Équipée d’un projecteur 4K, elle dispose de 19 places assises et d’un espace réservé pour une personne à mobilité réduite. On peut y visionner n’importe quel DVD issu du fonds de la médiathèque des Cannes (plus de 3100 exemplaires) ou qui aurait été emprunté dans celui d’une autre médiathèque du réseau.





La salle de cinéma Saint Jean :

La salle de cinéma dispose de 35 places assises.

Elle est équipée d’un projecteur et d’un écran 2x2 m qui permet de visionner des films, documentaires ou dessins animés à la demande.

Afin de s’assurer de sa disponibilité, la salle peut être réservée auprès de l’équipe de la médiathèque. Chaque inscrit peut en faire la demande.

Le fonds comprend plus de 2300 exemplaires, classés par thème : drame, jeunesse moins de 6 ans, jeunesse plus de 6 ans, science-fiction, comédie, action, série, documentaire, horreur, classique, jeunesse animé, jeunesse documentaire, spectacle, biopic.



Par ailleurs, les médiathèques programment chaque mois des Cinéclub par tranche d’âge : un Cinéclub des tout-petits (de 2/3 ans à 6 ans), Cinéclub Jeunesse (de 7 à 11 ans) et un Cinéclub ados-adulte. Ces Cinéclub sont généralement en lien avec des thématiques mensuelles, par exemple les Jeux Olympiques en février.



Les projections « privées » des associations, centres de rééducation jeunesse et adulte, des maisons de retraite, des centres de loisirs et des maisons de quartiers ont un grand succès. Au moment des fêtes, les crèches ont aussi des créneaux réservés pour les tout-petits.



L’objectif de ces salles de cinéma : offrir gratuitement à tous des moments conviviaux autour du 7e art.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer