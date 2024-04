La Ville d’Ajaccio labellisée 100% Éducation Artistique et Culturelle (EAC) A Cità d'Aiacciu hà ricivutu di pocu u labellu 100 % Educazioni Artistica è Culturali

La Ville d’Ajaccio a récemment obtenu le prestigieux label 100% EAC (Éducation Artistique et Culturelle) décerné conjointement par le Ministère de la Culture et l’Éducation Nationale. Ce label reconnaît les efforts de la ville dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, et témoigne de son engagement en faveur de la jeunesse et de la culture.



Mieux appréhender le monde et donner du sens à leur expérience de la vie, former la créativité mais aussi l’esprit critique des plus jeunes, tels sont les objectifs poursuivis par l’éducation artistique et culturelle (EAC). « Éducation à l’art par l’art », cette dernière se définit par un parcours cohérent qui associe « la fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, les professionnels de la culture, l’acquisition de connaissances et la pratique artistique ».



À l’échelle locale, la généralisation de cette démarche sur un territoire implique la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux, ministériels, artistiques, culturels et associatifs.



Le label 100% EAC a été attribué à la Ville d’Ajaccio par le préfet de région et le recteur d’Académie le 1er mars 2024. Il reconnait officiellement le projet d’éducation artistique et culturelle mis en place par la Ville d’Ajaccio en partenariat étroit avec la Direction des affaires culturelles de Corse (DRAC) et l’Éducation nationale et souligne l’importance que celle-ci accorde à l’éducation artistique dans le cursus scolaire.



Cette reconnaissance vient également garantir que le projet de territoire répond aux exigences pédagogiques et artistiques fixées par l’Éducation nationale.



Elle atteste de la qualité et de la pertinence de l’approche artistique proposée aux élèves, ainsi que de l’engagement de la Ville d’Ajaccio dans la promotion et la valorisation des pratiques artistiques et culturelles.

Favoriser un accés à la culture dès le plus jeune âge La Ville d’Ajaccio s’inscrit dans un mouvement d’éducation artistique et culturelle à travers quatre filières principales. Elle promeut les spectacles et événements artistiques pour favoriser la diffusion des pratiques culturelles. Elle valorise son patrimoine matériel et immatériel, ainsi que son patrimoine naturel, grâce au label Ville et Pays d’Art et d’Histoire. Elle soutient les artistes locaux et encourage les arts plastiques. Enfin, elle met en place des initiatives pour développer l’accès à la lecture et à la littérature pour tous les habitants.



Son projet d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, porté par la direction de la culture de la Ville d’Ajaccio avec l’implication, depuis 2007, de la direction générale de la vie scolaire et du temps de l’enfant ainsi que la direction de la réussite éducative (DRE), permet d’offrir à tous les jeunes un accès équitable à la culture et aux pratiques artistiques. Il offre aux plus jeunes la possibilité de développer leur sensibilité artistique, leur créativité et leur ouverture d’esprit par la découverte de différentes formes d’expressions artistiques, la rencontre avec les artistes professionnels et leur implication dans les activités artistiques et culturelles.

Les activités proposées balayent les différents temps de l’enfant : le scolaire, le périscolaire et la cellule familiale.



Construit autour de trois objectifs pédagogiques créant un véritable cursus culturel pour les enfants Favoriser l’ouverture culturelle et faire de l’école un lieu de culture commun.

Permettre aux élèves de découvrir les arts visuels et les arts du spectacle vivant dès la maternelle, afin de développer de nouvelles habitudes et d’acquérir des compétences artistiques.

Créer une section culturelle dès le plus jeune âge en proposant des activités artistiques, dans le but d’immerger les élèves dans un processus de création.



Un exemple de projet EAC vers une filière culturelle école maternelle Annexe (cours Général Leclerc) et école élémentaire Charles Bonafedi La mise en place du projet a débuté lors de l’année scolaire 2022/2023 et se poursuivra pendant 3 années consécutives. Deux écoles participantes, l’école maternelle Annexe et l’école primaire Charles Bonafedi, ont été sélectionnées avec soin, en tenant compte de critères tels que l’implication des équipes pédagogiques, la motivation des agents périscolaires et la mobilisation des familles dans l’accompagnement des élèves. De plus, les deux écoles choisies, situées dans le même secteur géographique, apportent la garantie d’une continuité d’apprentissage pour les élèves et permettent un suivi optimal.



Ce sont en tout 4 classes de maternelle et 8 classes de primaire, soit l’ensemble des élèves des 2 écoles, qui profitent de plus 300 heures de travail artistique sur l’année scolaire. Pour garantir une expérience riche et variée, le projet implique 7 artistes spécialisés dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et des arts plastiques, ainsi que les enseignants. Il nécessite également la présence des agents périscolaires.



Grâce à ce projet, les élèves bénéficient d’un véritable cursus culturel qui favorise leur épanouissement personnel et leur développement global. En leur offrant des opportunités d’expression artistique, de découverte et d’apprentissage, la Ville d’Ajaccio, l’Éducation nationale et la DRAC de Corse contribuent à former les citoyens de demain, sensibles et ouverts à la culture.

Qu’est-ce que le label Éducation Artistique et Culturelle ? Le label 100% Éducation Artistique et Culturelle (EAC) a vocation à distinguer les collectivités engagées dans un projet visant le bénéfice d’une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100% des jeunes de leur territoire.



Le label 100% EAC valorise un engagement, une démarche partenariale et une stratégie pour parvenir à la généralisation de l’éducation artistique et culturelle sur le territoire.



Le label est attribué par le préfet de région et le recteur d’académie pour une durée de cinq ans renouvelables, après avis des services déconcentrés (rectorat et direction régionale des affaires culturelles), qui peuvent mobiliser d’autres experts. Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC), réuni en séance plénière le 17 décembre 2021 en présence des ministres en charge de la Culture et de l’Education nationale, a officiellement lancé la démarche de labellisation « 100% EAC » pour les collectivités et les intercommunalités.

(source : www.culture.gouv.fr)

Un projet au service d’une revitalisation urbaine La Ville d’Ajaccio fait face à divers défis, tels que le déclin démographique et la paupérisation de certaines catégories de sa population. Pour y faire face, la municipalité a mis en place une stratégie de revitalisation urbaine depuis 2018, axée sur plusieurs actions clés.



Tout d’abord, la Ville s’est concentrée sur l’aménagement, la mobilité et les transports, en mettant en place des infrastructures et des services pour faciliter les déplacements et améliorer la qualité de vie des habitants.



Ensuite, la Ville d’Ajaccio s’est engagée dans des initiatives environnementales visant à préserver et valoriser son environnement naturel. Elle sensibilise également les citoyens à l’importance de la protection de l’environnement.



Parallèlement, l’éducation et la jeunesse sont au cœur des préoccupations de la municipalité.

La Ville compte de nombreuses familles et accorde une attention particulière à la petite enfance en proposant des structures dédiées à la jeunesse.



La Ville d’Ajaccio a obtenu plusieurs labels, témoignant de son engagement dans le domaine culturel. En 2012, elle a été distinguée avec le label « Ville et Pays d’Art et d’Histoire », mettant en avant l’histoire et les richesses culturelles de la ville. En 2020, elle a également obtenu le label « Cité éducative », soulignant son engagement envers l’éducation et la jeunesse.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer