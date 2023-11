Immersion au cœur de la médiathèque des Cannes Depuis la Covid, on observe un net regain d'intérêt pour la lecture. Ce qui s’apparente à une bonne nouvelle pour le secteur du livre et pour les médiathèques. A Ajaccio, on compte quatre médiathèques et une bibliothèque, ainsi que la bibliothèque patrimoniale. Un réseau municipal très structuré et organisé au service des lecteurs. Nous donnerons régulièrement un coup de projecteur sur l’une des structures du réseau. Ce mois-ci, ce sont les coulisses de la médiathèque des Cannes que nous vous faisons découvrir.



A la médiathèque des Cannes, le mercredi correspond à une journée intense pour les agents travaillant au sein de la structure, entre accueil des usagers, gestion des prêts et retours de livres, ou encore conseils pratiques. L’organisation est le maître-mot. Chaque livre a sa place. Des milliers de pages voyagent de main en main, de foyer en foyer. Des plus classiques aux plus inattendus. Sans oublier la tenue des ateliers proposés le mercredi et le samedi.



Céline, responsable de la médiathèque, raconte : « Parfois on a des surprises. Il y a des livres très peu empruntés et d’autres plus demandés. Cela fait toujours plaisir de croiser l’un de ceux qui sont habituellement peu empruntés au moment du rangement ».





18 000 références en rayons A la médiathèque des Cannes, on trouve 18 000 références : des BD aux polars, en passant par les biographies ou les documents d’histoire, les DVD et CD. Des nouveautés sont bien sûr commandées plusieurs fois par an.



« Nous prenons en compte les suggestions des lecteurs, souligne Céline. Il y a tout un travail de veille, chaque membre de l’équipe se documente sur les parutions, les nouvelles éditions, les livres dont on entend parler ou dont on va potentiellement parler ».



Après une concertation en équipe, les commandes sont passées. Une fois reçu, chaque nouvel ouvrage est référencé et « équipé ». « On lui attribue une cote, ce qui va permettre de le ranger. Il est également couvert pour lui donner une durée de vie un peu plus longue ».



A travers ses cinq médiathèques/bibliothèque à l’échelle de la ville, le réseau municipal de lecture publique s’apparente à une véritable fourmilière : « C’est un réseau qui repose sur l’implication de toutes nos équipes : Nous assurons pas moins de 36 heures d’ouverture par semaine ».



Quand on emprunte un livre dans l’une des médiathèques du réseau, on peut le rendre dans une autre. Les agents assurent ce « retour universel ».



On notera que la médiathèque des Cannes propose également un autre service, avec sa salle de projection qui accueille aussi bien des groupes que des cinéphiles : l’usager peut ainsi choisir parmi 3200 DVD et profiter de sa séance de cinéma privé ! Cette salle bénéficiera d’une rénovation en janvier 2024.

Les programmations mensuelles ou thématique On vient aussi à la médiathèque pour y profiter d’un lieu propice à la rencontre et aux découvertes. Chaque lieu déroule le programme culturel de l’année, proposant une thématique différente chaque mois : « L’idée est d’éveiller la curiosité, indique Céline. Les animations se déroulent dans les espaces de la médiathèque. Et quand on constate qu’elles attirent un public qui n’est parfois pas inscrit dans notre réseau, c’est bien sûr très satisfaisant ».



Ainsi, chaque année, le réseau aspire à surprendre ses usagers avec une programmation toujours renouvelée et variée. Chaque médiathèque, même si elle porte un sujet analogue aux autres structures, a son approche singulière qui enrichit le sujet proposé. Il arrive aussi parfois qu’une médiathèque porte une action qui lui est propre. Cela tient aux goûts de son équipe pour un sujet, ainsi qu’aux opportunités qui se présentent, à l’image du festival national de science-fiction « Les Mycéliales ». Il s’agit d’une opération originale qui associe une médiathèque et une salle de cinéma. A la clé, des films, des ateliers originaux, des rencontres hors normes, qui seront proposées aux jeunes usagers (15-25 ans) en février 2024. Ce festival « du troisième type » sera visible uniquement à la médiathèque des Cannes et au cinéma l’Ellipse !



Il faut également préciser que la programmation culturelle du réseau, qui est totalement gratuite, vise à valoriser ses collections sous tous les formats : expositions, conférences, ateliers de pratiques artistiques et scientifiques, initiations à la musique, au théâtre…



Entre multiplicités des actions et des documents proposés, la médiathèque des Cannes veille également à être à l’écoute de ses usagers. A la clé, une structure qui s’apparente à « un ilot de culture pour le quartier et un cocon pour chacun ».

