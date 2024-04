Festival du cinéma espagnol et latino-américain d'Ajaccio Festivali di u cinema spagnolu è latinu americanu d'Aiacciu da u 12 sin'à u 19 d'aprili à u Palazzu di i Cungressi

L'association Latinità a le plaisir de vous inviter à la 26ème édition du Festival du Cinéma Espagnol et Latino-américain d'Ajaccio qui se déroulera du 12 au 19 avril 2024 au Palais des Congrès.



Cette année encore, le festival vous propose une programmation riche et variée.



Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble cette passion du cinéma !



Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du festival : https://www.latinita.fr/



Retrouvez le programme en téléchargement. Festival cinéma Espagnol Latino Américain .pdf (3.5 Mo)



