De nouvelles œuvres intègrent les collections du Palais Fesch

Le Palais Fesch - Musées des Beaux-Arts de la Ville d’Ajaccio, un trésor culturel qui continue de s'enrichir. L’institution a acquis de nouvelles œuvres qui viennent s’ajouter à ses collections déjà remarquables.



Dans le cadre de sa politique d’acquisition, le Palais Fesch - Musées des Beaux-Arts de la Ville d’Ajaccio intègre sept nouveaux tableaux à son fonds relatif à la peinture corse, ainsi qu’un costume d’apparat.

Six peintures d'Émile Brod pour un hommage à la famille Ristori



Cette fois, le Palais Fesch s'apprête à présenter au public six portraits sur toile d'Émile Brod représentant les membres de la famille Ristori, des habitants du cœur de la vieille ville. Cette acquisition fournit l’occasion de préserver et de célébrer ce quartier historique, à travers cette famille qui a joué un rôle significatif dans la vie d'Ajaccio.



Émile Brod, une figure emblématique de la scène artistique ajaccienne du XXe siècle, est au cœur de ces acquisitions. Né Cortenais, il s'est installé à Ajaccio dans les années 1880 et a laissé une empreinte indélébile sur la peinture locale, jusqu'à sa mort en 1974. Le Palais Fesch abrite déjà plusieurs de ses œuvres, dont "Paysage de rochers à la chapelle des Grecs" et "Portrait du barde Maistrale", auteur du poème "Aiacciu Bellu" en 1932.

La « Bonne vieille » de François Peraldi François Peraldi est un peintre ajaccien qui a acquis une solide formation artistique à l'Academia dei Belle Arte de Florence, puis à Paris sous la direction de l'atelier Gleyre.



Dans les années 1870, il revient à Ajaccio et est nommé conservateur du musée Fesch. Il a notamment collaboré à la publication de la "Notice des tableaux et objets d'art exposés dans les galeries du musée".



L'œuvre en question, intitulée "Une Bonne Vielle," date de 1880 et a été exposée au Salon des Beaux-Arts de Paris. Elle constitue également un précieux témoignage de l'histoire d'Ajaccio, de sa population d’alors, à travers la représentation de cette femme âgée.

Un costume d'apparat du maréchal Horace Sebastiani Horace Sebastiani, une figure incontournable de l'épopée napoléonienne et de la politique française, a marqué l'histoire de Corse et de France. Son costume d'apparat est désormais en dépôt au Palais Fesch, grâce à la générosité de la famille Giamarchi-Gutierrez.



Ce costume renvoie au riche parcours militaire et politique de Sebastiani, de la Révolution à la monarchie de Juillet, de la bataille d'Austerlitz à ses missions diplomatiques en Orient.



Cette acquisition illustre le rôle du Palais Fesch en tant que gardien de l'histoire et du patrimoine d'Ajaccio.

