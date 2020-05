Covid-19, Action Logement aide les salariés en difficulté Action Logement se mobilise ​pour aider les salariés en difficulté. Ci-dessous découvrez l'animation vidéo sur les activités à vocation sociale et les impacts Covid-19



Site : https://www.actionlogement.fr/covid-19-aider-les-salaries-en-difficulte

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=5FycGs_Fhus











Les aides d’urgence d’Action Logement pour les salariés La priorité d’Action Logement, compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19, est notamment de traiter les situations des salariés les plus fragiles.

Face à cette situation inédite, des salariés du secteur privé et agricole vont, peut-être, subir une baisse de revenus (chômage partiel, arrêt maladie…) et pourront être confrontés, demain, à des difficultés pour payer leur charges quotidiennes (loyer, échéance de prêt immobilier, …).



Les équipes d’Action Logement restent mobilisées et se sont organisées pour assurer l’accompagnement des salariés à distance.



A quel moment un salarié peut-il faire appel à Action Logement ?

Dès lors que la baisse de revenus est effective sur le bulletin de salaire, et qu’il est confronté à cette problématique financière.



Quel accompagnement mettons-nous en place ?

- Un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel réalisé par des professionnels ; - la réalisation d’un diagnostic approfondi de la situation, avec une évaluation globale des difficultés rencontrées ; - l’identification avec le Conseiller Social Action Logement des actions et solutions adaptées à mettre en place : conseil et aide à la réalisation des démarches, mobilisation d’aides financières Action Logement (subventions ou prêts), orientation vers des partenaires externes, hébergement d’urgence…



Comment nous contacter ?

> sur Internet via le site a



> par téléphone au 0970 800 800 (numéro non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30). Face à cette situation inédite, des salariés du secteur privé et agricole vont, peut-être, subir une baisse de revenus (chômage partiel, arrêt maladie…) et pourront être confrontés, demain, à des difficultés pour payer leur charges quotidiennes (loyer, échéance de prêt immobilier, …).Les équipes d’Action Logement restent mobilisées et se sont organisées pour assurer l’accompagnement des salariés à distance.Dès lors que la baisse de revenus est effective sur le bulletin de salaire, et qu’il est confronté à cette problématique financière.- Un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel réalisé par des professionnels ; - la réalisation d’un diagnostic approfondi de la situation, avec une évaluation globale des difficultés rencontrées ; - l’identification avec le Conseiller Social Action Logement des actions et solutions adaptées à mettre en place : conseil et aide à la réalisation des démarches, mobilisation d’aides financières Action Logement (subventions ou prêts), orientation vers des partenaires externes, hébergement d’urgence… ctionlogement.fr, solution « Surmonter des Difficultés » en remplissant le formulaire de contact accessible en cliquant sur le bouton « je me renseigne » (numéro non surtaxé, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30).

Accueil Envoyer à un ami Imprimer