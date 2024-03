CIAP "Aiacciu Bellu" : appel à témoignages U CIAP Aiacciu Bellu lampa una chjama à tistimonii à tutti l'aiaccini

Aiacciu Bellu, centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, a ouvert ses portes il y a un mois dans l'ancienne Maison Elisa, sur le quai L'Herminier.



Outil d'initiation à l'histoire locale, il est également un outil de partage destiné à recueillir la mémoire des anciens pour la transmettre aux nouvelles générations.



Afin de garder vive l'identité de notre territoire, la Ville d'Ajaccio souhaite initier une campagne mémorielle et fait appel à tous les citoyens désireux de partager leurs souvenirs.



Qu'il s'agisse de scènes de vie, de documents d'archives ou de photographies, chaque Ajaccien et chaque Ajaccienne possède un morceau de la mémoire de notre ville et de ses quartiers.

Si vous souhaitez participer à ce projet, n'hésitez pas à prendre contact :



Philippe Perfettini

Animateur du Patrimoine

Direction des Patrimoines de la Ville d'Ajaccio

Palais Fesch-musée des Beaux-arts

50, rue du cardinal Fesch

20 000 Ajaccio



Tél : 04.95.26.26.29 / 06.16.77.22.94

Mail : phperfettini.musee@ville -ajaccio.fr

