Animations du réseau des médiathèques du 29 juillet au 3 août 2024

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT :

- du lundi 29 juillet au vendredi 2 août (10h niveau CP - 11h niveau CE1) : stage de réussite "Challenge cahier de vacances" suivi d'une session gaming animé par Angelina et Didier- 6/7 ans +

- lundi 29 juillet à 14h : "Ciné-vacances des p'tits bouts" animé par Fatiha - 3 ans +

- jeudi 1er août à 14h : " Les ateliers créatifs des p'tits bouts spécial vacances d'été " animé par Fatiha - 3 ans +

- vendredi 2 août à 14h : "Chasse aux trésors" animé par Fatiha - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS D'AOÛT :

- mardi 6 août à 14h30 : atelier initiation informatique "Suite bureautique" animé par Didier - Public débutant

- mardi 13 août à 14h30 : atelier initiation informatique "Programmation" animé par Didier - Public débutant

- mardi 20 août à 14h30 : atelier initiation informatique "Programmation" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS D'AOÛT :

- mercredi 7 août à 14h : "Et si on jouait !" jeux de société contre jeux video sur Switch animé par Didier et Angelina - 6 ans +

- vendredi 23 août à 17h : session gaming "Découverte des différentes consoles et jeux" animée par Didier - Public adulte

- samedi 24 août à 14h : session gaming "Découverte des différentes consoles et jeux" animée par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT :

- mardi 30 juillet à 10h30 : "Génération manga" projection de mangas des années 90 à nos jours - 10 ans +

- jeudi 1er août à 10h30 : "Génération manga" projection de mangas des années 90 à nos jours - 10 ans +

- vendredi 2 août à 14h : "Ciné-Club" - Public adultes

- samedi 3 août à 13h : atelier jeux de cartes "Belotte et rami" - Public adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT:

- Défi lecture du mois d'août "Lire une pièce de théâtre"

- mercredi 31 juillet à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 31 juillet à 14h : Ciné-Club adultes

- mercredi 31 juillet à 14h : initiation à la danse - 6 ans +

- jeudi 1er août à 14h : quiz jeunesse "Jeux olympiques" - 8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS D'AOÛT :

- mercredi 31 juillet à 10h30 : "Initiation à la bureautique" - Adultes

- mercredi 31 juillet à 13h : "Escape Game" - 9 ans +

- jeudi 1er août à 10h : "Initiation à la bureautique" - 8 ans

- jeudi 1er août à 13h30 : "Eveil numérique" - 6/8 ans

- vendredi 2 août à 9h30 : Initiation "Smartphone et tablette" - Adultes

- vendredi 2 août à 13h : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedi 3 août à 10h : jeu video "E-Sport" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40