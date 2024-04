Animations du réseau des médiathèques du 29 avril au 7 mai 2024

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 29 AVRIL AU 6 MAI :

- lundi 29 avril à 10h : "Baby ludo" animé par Fatiha et Angelina - Public débutant

- mardi 30 avril à 10h : les ateliers créatifs des p'tits bouts "Sucettes et bonbons" animé par Fatiha et Angelina - 3 ans +

- mardi 30 avril à 15h : "Raconte moi une histoire" animé par Angelina - 3 ans +

- mardi 30 avril à 15h30 : Ciné-goûter - 3 ans +

- mardi 30 avril à 17h : les rendez-vous ciné de Maria Talamoni- Tout public

- jeudi 2 mai à 16h30 : Book Club animé par Maria Talamoni - Tout public

- jeudi 2 mai à 10h : atelier Upcycling animé par Fatiha - Tout public

- jeudi 2 mai à 14h : atelier initiation cinéma "Le découpage" animé par Corsica doc - 10 ans +

- vendredi 3 mai à 10h : atelier Upcycling animé par Fatiha - Tout public

- vendredi 3 mai à 14h : atelier initiation cinéma "Le trucage tourné-monté" animé par Corsica doc - 7 ans +

- lundi 6 mai à 10h : "Et si on jouait !" matinée jeux de société et jeux video animé par Fatiha - 8 ans +

- lundi 6 mai à 15h : les ateliers créatifs des p'tits bouts "Poterie, confection et décoration d'objets" animé par Fatiha et Angelina - 3 ans +

- mardi 7 mai à 14h : Squid Game, Olympiades culturelles animé par Aurélie - Ados/Adultes

- mardi 7 mai à 15h : les ateliers créatifs des p'tits bouts "Poterie, confection et décoration d'objets" animé par Fatiha et Angelina - 3 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE MAI :

- mardi 7 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Gérer ses albums photos" animé par Didier - Public débutant

- mardi 14 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Gestion d'un logiciel photo" animé par Didier - Public débutant

- mardi 21 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Publication de photos sur les réseaux sociaux" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS DE MAI :

- mercredi 15 mai à 14h : session gaming "Découverte des différentes consoles de jeux" animée par Didier - 8 ans +

- mercredi 15 mai à 17h : "Club Geek", viens échanger sur les mangas, les anim', la pop culture… animé par Didier

- mercredi 29 mai à 14h : session gaming sur différentes consoles et jeux video animée par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 30 AVRIL AU 4 MAI :

- samedi 4 mai à partir de 10h : journée Star Wars - Tout public

- samedi 4 mai à 13h : "Samedi Magic" initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée - 14 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 30 AVRIL AU 4 MAI :

- mardi 30 avril à 10h30 : atelier coloriage "Brin de muguet" - 8 ans +

- mardi 30 avril à 14h30 : atelier créatif "Fabrique ton brin de muguet" - 8 ans +

- jeudi 2 mai à 10h et 14h : "Invente l'histoire dont tu es le héros"- 9 ans +

- jeudi 2 mai à 10h30 : lecture de conte - 4 ans +

- jeudi 2 mai à 13h30 : club de lecture avec Yassi - Tout public

- vendredi 3 mai à 10h30 : atelier créatif "Cartes Fête des mères" - 6 ans +

- vendredi 3 mai à 13h30 : atelier créatif "Boîte à bijoux pour la fête des mères" - 9 ans +

- vendredi 3 mai mai à 10h et 14h : "Invente l'histoire dont tu es le héros"- 9 ans +

- samedi 4 mai à 10h30 : Club Manga - 10 ans +

- samedi 4 mai à 14h : atelier Manga avec Jean-Laurent Marcia - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30