Animations du réseau des médiathèques du 21 au 25 mai 2024

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 21 AU 24 MAI :

- mercredi 22 mai à 10h : "Ludo Baby" animé par Angelina - 6 mois +

- mercredi 22 mai à 15h : "Stage arkéo" jeu de piste avec fouilles animé par Aurélie - 3 ans +

- mercredi 22 mai à 15h30 : "Raconte-moi une histoire" animé par Fatiha - 3 ans +

- mercredi 22 mai à 16h30 : "Ciné-goûter des p'tits bouts" animé par Fatiha - 3 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE MAI :

- mardi 7 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Gérer ses albums photos" animé par Didier - Public débutant

- mardi 14 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Gestion d'un logiciel photo" animé par Didier - Public débutant

- mardi 21 mai à 14h30 : atelier initiation informatique "Publication de photos sur les réseaux sociaux" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS DE MAI :

- mercredi 15 mai à 14h : session gaming "Découverte des différentes consoles de jeux" animée par Didier - 8 ans +

- mercredi 15 mai à 17h : "Club Geek", viens échanger sur les mangas, les anim', la pop culture… animé par Didier

- mercredi 29 mai à 14h : session gaming sur différentes consoles et jeux video animée par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 25 MAI :

- mercredi 22 mai à 14h : "Club de lecture des tout-petits" - Jeune public

- mercredi 22 mai à 14h : Cycle film d'archéologie jeunesse - 10 ans +

- jeudi 23 mai à 14h : Cycle film d'archéologie - Public adulte

- jeudi 23 mai à 14h : Club de lecture - Public adulte

- vendredi 24 mai à 14h : Cycle film d'archéologie - Public adulte

- samedi 25 mai à 10h : atelier jeu de cartes Pokemon - 8 ans +

- samedi 25 mai à 13h : atelier jeux de cartes "Belote et Rami" - Public adulte

- samedi 25 mai à 14h : Journée Office de l'Environnement, ateliers, conférences, débats "La trilogie méditerranéenne : le blé, l'huile et la vigne" - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 25 MAI :

- du 18 mai au 5 juin, exposition d'archéologie "Tous romains" - Tout public

- mercredi 22 mai à 10h : atelier créatif "Masque Médusa" - 6 ans +

- mercredi 22 mai à 10h30 : atelier créatif "Faire son propre labyrinthe de Thésée" - 5 ans +

- jeudi 23 mai à 15h : cinéma - cycle peplum "Quand l'Antiquité fait son cinéma" - Public adulte

- samedi 25 mai à 10h30 : Escape Game Mythologie - 7/9 ans +

- samedi 25 mai à 14h : atelier archéologique "L'art de la mosaïque" animé par Delphine Martin Rollet du Laboratoire Régional d'Archéologie - 9/12 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 25 MAI :

- Défi lecture du mois de mai "Lire un roman dont l'action se passe en temps de guerre"

- mercredi 22 mai à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3/5 ans

- mercredi 22 mai à 10h30 : Initiation au corse - 4 ans +

- mercredi 22 mai à 15h : Ciné-Club adultes, cycle "Impressionnisme"

- jeudi 23 mai à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7 ans +

- samedi 25 mai à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 25 mai à 10h30 : Bébé lecteur - 6 mois/3 ans

- samedi 25 mai à 11h15 : Initiation anglais - 5/7 ans

- samedi 25 mai à 14h : atelier théâtre - 8 ans +

- samedi 25 mai à 14h : atelier créatif "Fête des mères" - 7 ans +

- samedi 25 mai à 16h : le rendez-vous littéraire du mois "Balzac et Simenon, portraits croisés" animé par Raphael Lahlou, historien, biographe et écrivain - Public ado/adulte

- samedi 25 mai à 17h30 : Club de lecture - Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE MAI :

- mercredis 15, 22 et 29 mai à 14h : Escape Game "Evadez-vous d'une pièce fermée en équipe" - 10 ans +

- jeudis 16, 23 et 30 mai à 14h : Montage video "Découverte de Clipchamp" - Public adulte

- vendredis 17, 24 et 31 mai à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedi 18 mai à 13h30 : Archéo 3D "Découverte de Rome en 3D sur tablette" - Adultes

- samedi 18 mai à 14h30 : atelier réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 12 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 21 AU 23 MAI

- mercredi 22 mai à 9h30 : atelier "Bébé lecteur" animé par Antonia - 6 mois/3 ans

- mercredi 22 mai à 10h15 : lecture de contes animé par Antonia - 3 ans +

- mercredi 22 mai à 11h : Initiation anglais animé par Antonia - 5/8 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46