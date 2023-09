Animations du réseau des médiathèques du 18 au 23 septembre 2023

MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 18 AU 23 SEPTEMBRE :

- mercredi 20 septembre à 14h : Atelier jeu de cartes Pokemon - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 18 AU 23 SEPTEMBRE :

- à partir du 5 septembre : Exposition adulte "1943-2023 Les 80 ans de la Libération de la Corse" - Accès libre

- à partir du 5 septembre : Exposition jeunesse sur écran numérique "Les 80 ans de la libération de la Corse" - Accès libre

- mercredi 20 septembre à 10h30 : lecture de conte - 3 ans +

- mercredi 20 septembre à 14h30 : Ciné-Club jeunesse

- samedi 23 septembre à 10h30 : atelier créatif "Peinture avec les doigts" - 3 ans +

- samedi 23 septembre à 14h : projection documentaire dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la libération de la Corse- Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE :

- Les Mercredis 6, 13 et 20 septembre à 14h : Atelier tablette "Tournoi Super Mario Run" - 8 ans +

- Les Jeudis 7, 14, 21 et 28 septembre à 14h : Vie pratique "Netflix, AmazonPrime, Molotov, Disney+" - Public adulte

- Les vendredis 8, 15, 22 et 29 septembre à 13h30 : Remise à niveau " Les bases de l'utilisation d'un PC" - Public adulte

- Les samedis 2 et 16 septembre à 10h30 : Réalité virtuelle "Simulateur d'escalade" - 10 ans +

- Les samedis 23 et 30 septembre à 10h30 : Réalité virtuelle "La maison d'Anne Frank" - 10 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 18 AU 23 SEPTEMBRE :

- Défi lecture du mois de septembre : "Lire un documentaire"

- mercredi 20 septembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 20 septembre à 14h : projection adultes

- mercredi 20 septembre à 16h30 : Jeux en médiathèque - 6 ans +

- vendredi 22 septembre à 17h30 : conférence "Analyse de la spécificité de la Résistance en Corse" animée par Isalyne Almeric Choury - Tout public

- samedi 23 septembre à 14h : atelier créatif spécial rentrée "Fabrique ton pot à crayons personnalisé" - 7 ans +

- samedi 23 septembre à 16h : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 11 AU 15 SEPTEMBRE :

- mardi 19 septembre à 15h : atelier numérique pour les débutants @ la carte - Tout public

- mercredi 20 septembre à 9h30 : atelier Montessori - 6 mois +

- mercredi 20 septembre à 15h : Rentrée magique à Poudlard - 6 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50