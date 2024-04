Animations du réseau des médiathèques du 13 au 20 avril 2024

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 20 AVRIL :

- Défi lecture du mois d'avril "Lire un roman graphique ou une BD"

- samedi 13 avril à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 13 avril à 16h : rencontre littéraire et dédicade avec l'auteru Boris Cyrulnik autour de son dernier ouvrage "Quarante voleurs en carence affective" en partenariat avec Racines de ciel - 5/12 ans

- mercredi 17 avril à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3/5 ans

- mercredi 17 avril à 15h : Ciné-Club adultes

- jeudi 18 avril à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7/10 ans

- samedi 20 avril à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 20 avril à 10h30 : Bébé lecteur - 6 mois / 3 ans

- samedi 20 avril à 11h15 : Initiation anglais - 5/7 ans

- samedi 20 avril à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

- samedi 20 avril à 16h : Le rendez-vous littéraire du mois animé par Raphael Lahlou "Deux poètes du théâtre : Corneille et Racine"

- samedi 20 avril à 17h30 : Club de lecture - Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS D'AVRIL:

- mercredis 3, 10, 17 et 24 mars à 14h : Lego Robot "Programmez un robot en Lego avec Scratch" - 8 ans +

- jeudis 4, 11, 18 et 25 mars à 14h : Smartphones et tablettes "Découverte d'Android" - Public adulte

- vendredis 5, 12, 19 et 26 mars à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedi 13 avril à 13h30 : Jeu video "Les aliens attaquent" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 13 AU 20 AVRIL:

- mercredi 17 avril à 14h : session jeux sur PS5 animée par Didier - 8 ans +

- samedi 20 avril à 14h : session gaming "Accès libre aux différentes consoles et jeux video" animée par Didier - 8 ans +

- vendredi 26 avril à 17h : session gaming "Accès libre aux différentes consoles et jeux video" animée par Didier - 18 ans +

- lundi 29 avril à 14h : atelier numérique "Crée ta BD numérique !" sur tablette et écran numérique animée par Didier et Angelina - 8 ans +

- lundi 6 mai à 10h : "Et si on jouait ?..." matinée jeux de société et jeux vidéo animée par Didier et Angelina - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS D'AVRIL :

- mardi 16 avril à 14h30 : atelier initiation informatique "Maintenance de base de son PC" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS D'AVRIL :

MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 20 AVRIL :

- mercredi 10 avril à 14h : Club de lecture des tout-petits - Jeune public

- jeudi 11 avril à 14h : Club de lecture adultes

- samedi 13 avril à 10h : atelier jeu de cartes Pokemon - 8 ans +

- samedi 13 avril à 13h : atelier "Jeu de cartes belote/rami" - Adultes

- mercredi 17 avril à 14h : atelier chasse aux trésors "BD mangas" - 10 ans +

- vendredi 19 avril à 14h : Ciné Club adultes

- samedi 20 avril à 10h : atelier jeu de cartes Pokemon - 8 ans +

- samedi 20 avril à 13h : "Samedi Magic" initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée - 14 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 13 AU 20 AVRIL :

- durant tout le mois d'avril, exposition autour du manga"Spy x Family" - Jeunesse

- samedi 13 avril à 10h : Jeu de piste animé par Lily's Stories- 9/16 ans

- samedi 13 avril à 14h : Quiz Spy & Family - 9 ans +

- samedi 13 avril à 14h : Club Manga - 10 ans +

- mercredi 17 avril à 10h30 : Lecture de contes - 4 ans +

- mercredi 17 avril à 14h : Cricut Tote bag "Spy x Family" - 10 ans +

- samedi 20 avril à 10h30 : Club de jeux "Jeu de cartes Spy x Family"- 7 ans +

- samedi 20 avril à 14h : découverte du fonds BD Jeunesse à travers des jeux - 7 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30