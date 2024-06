Animations du réseau des médiathèques du 10 au 15 juin 2024

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ANIMATIONS DU 10 AU 14 JUIN :

- mercredi 12 juin à 10h : " Baby ludo" animé par Angelina - 3 mois +

- mercredi 12 juin à 15h30 : Les ateliers d'éveil des p'tits bouts "Découverte culinaire" animé par Aurélie - 3 ans +

- jeudi 13 juin à 16h : "Atelier bla-bla et papotage" animé par Fatiha - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE JUIN :

- mardi 4 juin à 14h30 : atelier initiation informatique "Suite bureautique" animé par Didier - Public débutant

- mardi 11 juin à 14h30 : atelier initiation informatique "Gestion de mot de passe" animé par Didier - Public débutant

- mardi 19 juin à 14h30 : atelier initiation informatique "Programmation" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME GEEK LAND DU MOIS DE JUIN :

- vendredi 21 juin à 19h : session gaming "Découverte des différentes consoles et jeux" animée par Didier - Public adulte

- mercredi 26 juin à 14h : session gaming "Switch, PS5, Rog Ally" animé par Didier - 8 ans +

- samedi 29 juin à 14h : session gaming "Découverte des différentes consoles et jeux" animée par Didier - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE SAINT JEAN - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 11 AU 15 JUIN:

- jeudi 13 juin à 14h : Club de lecture - Public adulte

- vendredi 14 juin à 14h : Ciné Club - Public adulte

- samedi 15 juin à 13h : "Samedi Magic" initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée - 14 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 11 AU 15 JUIN:

- du 11 au 19 juin, la Corse des voyageurs "Impressions et récits du XVIIIe au XXe

- mercredi 12 juin à 10h30 : Puzzle pour les tout-petits - 4 ans +

- mercredi 12 juin à 14h : Escape game "Spécial 80 ans du débarquement" - 8 ans +

- jeudi 13 juin à 14h : Ciné-Club "Spécial 80 ans du débarquement" - Tout public

- samedi 15 juin à 10h : Conférence "Winston Churchill" animée par Raphael Lahlou - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 11 AU 15 JUIN:

- Défi lecture du mois de juin "Lire un roman dont le titre comporte une saison"

- mercredi 12 juin à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3 ans +

- mercredi 12 juin à 14h : projection jeunesse suivi d'un goûter offert par l'association Sirocco - 7 ans +

- mercredi 12 juin à 15h : Ciné-Club adultes

- jeudi 13 juin à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" - 7 ans +

- samedi 15 juin à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

- samedi 15 juin à 10h30 : atelier créatif "Fête des pères" - 7 ans +

- samedi 15 juin à 14h30 : représentation théâtrale de la troupe des Jardins de l'Empereur - Tout public

- samedi 15 juin à 16h : animation musicale avec le groupe Squadra sessentina - 7 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE JUIN :

- mercredis 5, 12, 18 et 26 juin à 14h : atelier réalité virtuelle "Venez tester les montagnes russes" - 8 ans +

- samedi 8 juin à 13h30 : jeu vidéo "Vivez le débarquement d'Omaha Beach" - Tout public

- jeudis 13, 20 et 27 juin à 14h : Cyber-prévention "Les fakes news et la prévention de la vie privée" - Tout public

- vendredis 7, 14, 21 et 28 juin à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" - Adultes

- samedi 22 juin à 13h30 : atelier réalité virtuelle "Explorez les ruines de Pompei" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA - PROGRAMME D'ANIMATIONS DU 11 AU 15 JUIN :

- mercredi 12 juin à 9h30 : atelier bébé lecteur - 6 mois / 3 ans

- mercredi 12 juin à 10h15 : lecture de contes - 3 ans +

- mercredi 12 juin à 11h : initiation anglais - 5/8 ans

- jeudi 13 juin à 14h : Club de lecture - Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46