Ajaccio, ville départ de la flamme olympique en Corse

Alors que les JO arrivent à grand pas, le relai de la flamme olympique a débuté son épopée depuis le sanctuaire d’Olympie en Grèce ce mardi 16 avril, pour parcourir ensuite le Péloponnèse passer par Athènes, avant d’entamer une traversée en Méditerranée. C’est le 8 mai, à Marseille, qu’elle débarquera sur le sol français. Elle est attendue en Corse le 14 mai prochain avant de poursuivre son périple sur le territoire métropolitain qui s’achèvera le 26 juillet prochain à Paris. C’est la première fois que l’île accueille cette cérémonie hautement symbolique qui a été initiée, en 1928 lors des JO d’été d’Amsterdam.



Depuis un an, les villes relais de l’île se préparent à nous faire vivre un événement festif et populaire. Outre Ajaccio, la flamme passera par Bavella, l’Ile Rousse, Zonza, Corte, Campana, Piedicroce, Porto Vecchio, Furiani et enfin Bastia, où elle sera attendue à 18h15 place Saint-Nicolas pour l’allumage du chaudron. Elle nécessitera l’intervention d’une centaine de porteurs insulaires.



Ces lieux emblématiques représentatifs du patrimoine et de la culture de l’île bénéficieront à cette occasion d’une visibilité médiatique sans précédent.



A Ajaccio, l’allumage de la flamme débutera à 7 heures depuis le site de la Parata.



Dès 7h15, le convoi rejoindra ensuite le centre-ville en direction de la place d’Austerlitz où le premier relai de la flamme débutera à 8h15 au pied du monument dédié à la gloire de Napoléon au Casone. Le cortège effectuera ensuite un décroché dans les jardins de l’Hôtel de région et rejoindra la Citadelle.



La fin du relai aura lieu sur la place de l’Agora des Cannes à 9h30.



Le parcours : Casone - cours Grandval - cours général Leclerc- avenue Ramaroni - boulevard Rossini - boulevard Lantivy - boulevard Danielle casanova - avenue Antoine Serafini - avenue 1er Consul- cours Napoléon - rue des Cannes- Agora des Cannes.



Les animations Place d’Austerlitz :



7h45 : Départ d’un peloton de cyclistes insulaires en ouverture de cortège.

Avec la participation des clubs et associations de cyclistes insulaires et de scolaires du Lycée Laetitia Bonaparte



8h15 : Départ porteur de flamme vers le centre-ville

Place Foch animations de 13h à 18h

Basket-ball

Athlétisme

Tennis de table

Taekwondo

Volley-ball

BreakDance

Place de l’Agora des Cannes de 8h30 à 12h

Gymnastique

Handball

Judo

Athlétisme

Tir à l'arc

Badminton

Volley

Démonstrations de disciplines sportives sur la place de l’Agora pour le grand public.