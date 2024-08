Ajaccio accueille le 33rd AIDA Freediving world championship Aiacciu accugliarà, pà a prima volta in Corsica, i campiunati d'apnea da u 3 sin'à u 15 di sittembri

Du 3 au 15 septembre, le Golfe d’Ajaccio accueillera pour la première fois en Corse le championnat du monde d’apnée AIDA (Association Internationale pour le développement de l’apnée).



rd AIDA World Championship va regrouper plus de 120 athlètes issus de 52 nations.



L’association internationale pour le développement de l’apnée (AIDA), a mis toute sa confiance en l'équipe d'organisation, pour l'accueil de ce 33e Championnat du monde d'apnée AIDA. Un événement qui fait la fierté de l’association ajaccienne The Cormorant Freediving Social Club, représentée par son président Abdelatif Alouach, apnéiste français, multiple champion du monde, et plus largement de l’ensemble des sportifs insulaires de la discipline.



Et pour cause, près de 60 bénévoles se mobilisent pour faire de cette compétition internationale une réussite avec l’ambition d’ériger Ajaccio comme un haut lieu de l’apnée mondiale : « Implanter une compétition de cette ampleur est un rêve qui devient réalité. Il y a trois ans, lors d’une compétition, le président d’AIDA International de l’époque, Alexandru Russu, a été convaincu par le potentiel du site. La présidente actuelle, Sasa Jeremic et son équipe ont donc donné leur feu vert pour organiser cette nouvelle édition de l’AIDA World Championship. Nous espérons pérenniser ce type d’événement qui n’aurait pas lieu sans la synergie collective qui s’est mise en marche grâce au soutien de la région corse, de la Ville d’Ajaccio et de son port Charles Ornano », raconte Emmanuel Zuccarelli, secrétaire de l’association The Cormorant Freediving Social Club.



Au total, ce sont près de 120 athlètes venus d'une cinquantaine de pays qui enchaîneront les plongées en poids constant, monopalme (CWT), bi-palmes (CWT-B) sans palmes (CNF) et en immersion libre (FIM) dans les eaux calmes et limpides du golfe d’Ajaccio.

Les épreuves auront lieu sur un set-up aménagé au large de la pointe d’Aspretto, au Ricanto.



Un village sportif ouvert à tous



Pour l’occasion, un chapiteau de 1400 m² sera également déployé sur le quai des torpilleurs, port Charles Ornano, en plein cœur du centre-ville et à proximité des taxis boats qui seront chargés d’acheminer les athlètes sur le site de la compétition.



En plus d’un espace dédié aux sportifs, les organisateurs ont eu à cœur de proposer au grand public un lieu d’exposition qui réunira une quarantaine de stands composés d’acteurs institutionnels, d’associations, de commerçants et d’artisans.



Une zone de projection et de conférence de 150 m², équipée d’un écran géant, va permettre également un suivi en direct de la compétition pour le grand public. Des conférences et des projections de films devraient également avoir lieu sur place. Le programme complet sera prochainement diffusé.



Le village sportif est ouvert au public du 4 au 14 septembre de 8h à 20h (entrée gratuite). À proximité du site, un petit parking aménagé est à disposition dans la limite des places disponibles.



Deux temps forts viendront aussi ponctuer ce rendez-vous sportif : les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’événement.



Le programme complet des épreuves, les listes de départ et les résultats sont disponibles sur le site officiel du Championnat du monde d'apnée AIDA Corse 2024.

https://www.aidainternational.org/EventPage/4009



À noter également que la compétition sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube d'AIDA à partir du 6 septembre 2024.





Le programme :



Cérémonie d’ouverture, le 3 septembre 2024 :



-15h00 : Réunion des athlètes au quai des Torpilleurs

-15h30 : Départ de la Parade en mer (bateau prêté par la Nave Va)

-16h00 : Débarquement Port Tino Rossi

-16h30 : Départ de la Parade en ville



Itinéraire de la déambulation en centre-ville :

Port Tino Rossi / Place Foch / Rue Bonaparte / Rue Zevaco Maire / Rue Notre Dame / Av. Augène Macchini / Av. du Premier Consul / Place Foch



-17h30 : Rassemblement Place Foch

-18h00 : Discours d’ouverture

-18h30 : Appel des nations pour photos et cocktail offert par la Mairie d’Ajaccio

-20h00 : Fin du rassemblement



Cérémonie de clôture, le 15 septembre 2024 :



-18h00 : Réunion des athlètes au quai des Torpilleurs

-18h45 : Musique Municipale

-19h00 : Discours de clôture

-19h15 : Remise des prix

-21h00 : Fin de la cérémonie

