4e édition de la Napo Swim Cup Quarta edizioni di a "Napo Swim Cup" urganizata da u GFCA natazioni ind'u golfu aiaccinu dumenica 4 d'aostu

Pour la 4e année, le GFCA natation organise la Napo Swim Cup dans la baie d’Ajaccio, le dimanche 4 aout 2024.



La NAPO est une étape de la Coupe de Corse Eau Libre, et est labellisée EDF AcquaChallenge. Cette année, les Championnats de Corse d’eau libre auront également lieu lorsde la NAPO SWIM CUP.



Les participants auront le choix entre 4 distances :



L'Eyl'eau, au départ de la Parata, le Marathon, course de 10km : sans matériel, discipline présente aux JO de Paris 2024, qui arrivera à la citadelle, plage St François.



La Waterl'eau, 5km au départ de Santa Lina, sans matériel, et la Moskov'acqua de 5km avec matériel cette fois, et la Berezin'acqua en kayak & swim, pour une arrivée à la citadelle, plage St François.



La Mareng'eau, 1500m au départ Citadelle, plage St François : la Mareng'eau sans matériel, l'Eau'sterlitz avec matériel et la len'acqua 3X500m en relais.



L'aiglon sur une distance de 500m avec départ et arrivée à la citadelle.



Bien plus qu'une simple course en eau libre, la NAPO SWIM CUP est un véritable défi sportif. Avec ses parcours de 10km, 5km, 1,5km et 500m relais dans les eaux cristallines de la baie d'Ajaccio, elle attire chaque année des nageurs aguerris venus de toute la France et même d'Europe.



La NAPO SWIM CUP est avant tout un événement sportif pour les Ajacciens. De nombreux bénévoles s'impliquent chaque année pour assurer le bon déroulement de la compétition.



Le chronométrage professionnel, assuré par Sportimers, permettra à chaque concurrent de connaître, dès son arrivée, son temps et son classement (écran et SMS personnalisé).



La sécurité est assurée par une équipe de 60 bénévoles et professionnels diplômés.



Les récompenses seront remises à l'issue des courses de la matinée sur la plage de St François



Que vous soyez un nageur confirmé, un amateur de sport ou simplement en quête d'une expérience unique, la NAPO SWIM CUP est un rendez-vous incontournable. Ne manquez pas cette occasion de découvrir Ajaccio sous un nouveau jour !



Informations pratiques :



Date: dimanche 4 aout 2024



Lieu : Citadelle d'Ajaccio



Inscriptions: https://www.ffneaulibre.fr/



Bénévole : https://forms.gle/ENiJBiHgqoongNDXe7



Site web : https://ajaccionatation.e-monsite.com/pages/napo-swim-cup.html

