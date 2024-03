24h de Vignetta, sport, santé, bien être et inclusion L’association TOUS POUR CHACUN organise une course en relais à Vignetta à Ajaccio les 23 et 24 mars 2024, afin de soutenir les personnes en situation de handicap.



Après une participation symbolique de quelques salariés d’Addictions France Ajaccio l’an dernier, nous nous présentons en 2024 avec une équipe Addictions France de 24 coureurs, salariés et usagers, qui vont courir chacun une heure sous forme de relais afin de se fédérer, se soutenir et d’associer le sport et la santé dans un processus d’approche thérapeutique



Cette action a pour but d’une part de promouvoir la pratique du sport adapté au sein de notre institution qui est un enjeu Et d’autre part renforcer notre culture commune associative dans une démarche de qualité de vie au travail.



La pratique du sport rappeler par Le décret no 2023-621 du 17 juillet 2023 relatif au référent pour l’activité physique et sportive en établissement social et médicosocial. A plusieurs objectifs dont permettre à des personnes souffrant d’addictions (alcool, drogues, jeux…) de reprendre une activité physique en vue d’améliorer leur qualité de vie, s'épanouir dans la pratique du sport, avoir un impact positif sur la santé physique et psychologique, Permettre un accès aux sports aux personnes qui n'en ont pas les moyens, reprendre une activité physique et sportive régulière, avoir un facteur dopaminergique autre que la consommation addictive de produits ou d'une pratique, sortir de l'isolement, permettre aux usagers d'avoir une connaissance du savoir-faire du territoire



Sans oublier l'intérêt d'effectuer une course commune en relais entre usagers et professionnels favoriserait l'alliance thérapeutique. Cette course développe un lien privilégié, cassant la barrière soignants / soignés. Cette transversalité et cette vision inclusive remet la personne au centre des accompagnements. De plus ouvrir cette course aux salariés d’addictions France avec des ambassadeurs de plusieurs région (pays de la Loire, nouvelle aquitaine, paca, Paris, Normandie, Ajaccio et Bastia) est le symbole d’une association unitaire, solidaire et citoyenne.



Pour ce faire, un coaching sportif hebdomadaire depuis plusieurs mois a été proposé aux équipes et aux personnes accompagnées. Cette démarche permet de prendre conscience qu’une activité physique adaptée a un rôle majeur sur la santé au travail, la prévention des troubles musculosquelettiques et les risques psychosociaux, d’initier et faire découvrir la course à pied, renforcement musculaire accessibles à tous, facilement reproductibles et prendre conscience des bienfaits de celle-ci sur la santé physique et mentale. Et instaurer un climat de convivialité, partager des expériences humaines et sportives en milieu professionnel.

Au programme Vendredi 22 mars

- Arrivée des participants

- 18h Cérémonie d’ouverture avec remise des dossards par l’association « Tous pour chacun »

-19h Ciné / débat avec l projection d’un film sur le projet « AADeux roues » des établissements Addictions France départements VAR et des Alpes-Maritimes

- 20h Diner sous forme de buffet à l’hôtel campo dell Oro



Samedi 23 mars

-11h Début de la course à 11h00



Dimanche 24 mars

-11h fin de la course

Déjeuner en équipe

À PROPOS D’ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE Fondée en 1872 par Louis Pasteur et Claude Bernard, Association Addictions France est reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire. L’association intervient sur toutes les conduites addictives et propose un accompagnement médico-psycho social, continu et global des personnes qui conjugue prévention, réduction des risques et soins ; elle est également force de proposition pour faire évoluer les opinions et la législation.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer