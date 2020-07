Samedi 8 août de 18h à 22h – Danser le vent Interprètes : Thomas Esnoult et Kevin Naran Musiques : Anne-Lise Herrera Rue Fesch – Parvis de l’église San Rucchellu Lundi 10 août de 18h à 22h – Cover Saxo ! Interprètes : Laura Desideri et Kevin Naran Musique : Adrien Ledoux. Place Abbatucci Mardi 11 août de 18h à 22h – Oh Puesia ! Interprète : Laura Desideri Musique : Carmen Belgodère Rue Emmanuelle Arène