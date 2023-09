Visite présidentielle jeudi 28 septembre, circulation et stationnement A compter du 27 septembre 2023 à partir de 6h00 et ce jusqu’au 29 septembre 2023 à 14h00 et selon le phasage de la manifestation la circulation et le stationnement seront réglementés dans les voies ci-après :



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

– Rue Général Campi

– Rue du Sergent Casalonga

– Rue François Maglioli des 2 cotés (portion comprise entre la rue Marechal Ornano et la rue Général Campi)

– Rue Général Levie des 2 cotés (portion comprise entre la rue Marechal Ornano et la rue Général Campi)

– Rue du Général Fiorella des 2 cotés (portion comprise entre la rue Marechal Ornano et la rue Général Campi)

– Boulevard Pascal Rossini des 2 cotés (Portion comprise entre l’avenue du Dr Ramaroni et l’avenue Eugène Macchini)

– Parking du complexe Pascal Rossini (dans son intégralité) – Boulevard Lantivy des 2 cotés (dans son intégralité)

– Boulevard Daniele Casanova des 2 cotés (portion comprise dans la continuité du Boulevard Lantivy jusqu’au quai Napoléon)

- Allée de la Légion d'Honneur (parking place d'Austerlitz)

- Rue Maurice Choury



La circulation est interdite, à l’exception de ceux des intervenants, dans les voies ci-après :

– Rue Général Campi – Rue du Sergent Casalonga

– Rue François Maglioli – Rue Général Levie

– Rue du Général Fiorella



Navette Parking Miséricorde La desserte du parking de la Miséricorde ne sera pas assurée le mercredi 27 septembre toute la journée ainsi que le jeudi 28 septembre jusqu'à 14h30 en raison des restrictions de circulation liées à la visite Présidentielle.

+d'infos Retrouvez les arrêtés municipaux en téléchargement. 2023-VOIRIE-0510 A-C VILLE VISITE PRESIDENTIELLE 27.09 AU 28.09.pdf (1.11 Mo)

2023-VOIRIE-0520 A-C VILLE ALLEE DE LA LEGION D HONNEUR VISITE PRESIDENTIELLE.pdf (598.1 Ko)

AM-2023-VOIRIE-522-250923-visite PR_Rue Maurice Choury.pdf (791.91 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer