Vigilance orange « vagues-submersion », « orages » et « pluie-inondation » Fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion ainsi que des manèges situées place Miot à compter du jeudi 02 novembre 2023 à 16h00 jusqu’au vendredi 03 novembre à 16h00.



Les zones concernées - Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer) - Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines)

- Promenade piétonne place MIOT (côté mer)

- Skatpark place Miot

- Aire de jeux et de sport Place Miot

- Voie verte Route des Sanguinaires

- Site de la Parata

- Plage de Saint François

- Plage de Barbicaja

Fermeture des manèges place Miot Ci-joint l'arrêté municipal concerné. 99_AR-2023-2946 Fermeture provisoire public manèges place Miot.pdf (148.43 Ko)



