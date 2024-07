Vigilance orange canicule lundi 29 juillet I sirvizii di meteo France ani piazzatu u pumonti in vigilenza arancia par via di i caldamoni luni 29 di Lugliu



Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique ORANGE pour le paramètre "CANICULE" pour la journée du lundi 29 juillet 2024 à partir de 12h00 (midi) jusquà 23h59 minimum.



Situation actuelle :

Le département est actuellement placé en vigilance jaune «canicule». L'anticyclone s'installe durablement et favorise Une hausse des températures menant au début d'une canicule.



Evolution prévue :

La chaleur se maintient ces prochains jours sur la Corse (températures nocturnes un peu plus basses sur la façade occidentale). En journée les températures sont comprises entre 32 et 36 degrés, localement jusqu'à 37-38 degrés dans l'intérieur. Cette chaleur se maintient jusqu'à jeudi au moins.



Conséquences possibles :

Période de chaleur intense pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée.



Conseils de comportement : Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil,

Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à là température intérieure. Ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit. Provoquer des courants d'air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure,

Baisser ou éteindre les lumières électriques,

Eviter de sortir à l'extérieur aux heures les plus chaudes (11h - 21h) et rester à l'intérieur dans les pièces les plus fraîches et, au mieux, dans un espace rafraichi (régler alors votre système de rafraîchissement 5°C en dessous de la température ambiante),

En l'absence de lieu rafraichi au domicile, passer au moins deux ou trois heures par jour dans un endroit frais (grands magasins, cinémas, lieux publics),

Si une sortie à l'extérieur n’est pas évitable, préférer le matin tôt ou le soir tard, rester à l'ombre dans la mesure du possible, porter Un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire,

Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans se sécher,

Boire régulièrement, et sans attendre d’avoir soif, au moins un litre et demi à deux litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale,

Ne pas consommer d'alcool, qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation,

Éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) car ces liquides sont diurétiques,

En cas de difficulté à avaler les liquides, prendre de l'eau sous forme solide en consommant des fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, agrumes) et des crudités (concombre, tomate, sauf en cas de diarrhées) voire de l’eau gélifiée,

Accompagner la prise de boissons non alcoolisées d'une alimentation solide, en fractionnant si besoin les repas, pour recharger l'organisme en sels minéraux (pain, soupes...),

Éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage...)

Penser à aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux) en leur proposant régulièrement des boissons, même en l'absence de demande de leur part,

Penser à appeler voisins ou amis âgés et handicapés pour prendre régulièrement de leurs nouvelles,

Penser à donner régulièrement des nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, demander de l'aide.

Pour rappel lors d'une vigilance météorologique ORANGE : les grands rassemblements festifs et sportifs doivent être annulés.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :

composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com



Accueil Envoyer à un ami Imprimer