Vigilance orange Situation météorologique à surveiller pour le phénomène « pluie-inondation » Météo-France a placé le département de la Corse-du-Sud en vigilance orange pour le phénomène "pluie-inondation", jusqu'au lundi 02 mars 2020, à 22h00.



Qualification de l’événement :

Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux est l’abondance des précipitations sur une période relativement brève, le risque

d’inondation est élevé, vu la topographie de la zone touchée.



Situation actuelle :

Des précipitations parfois intenses se sont produites sur la Corse. Elles ont donné une lame d’eau de l’ordre de 50 à 80 mm

localement, 120 à 140 mm sur les versants occidentaux de l’île.



Evolution prévue :

Sur les versants occidentaux, on attend encore 10 à 20 mm et plus en altitude mais sous forme de neige dès 1 500 m. Ces

précipitations engendrent une réaction des cours d’eau, en particulier de la Gravona, aggravée par la fonte nivale. Autre facteur

aggravant, la houle de secteur Sud-Ouest qui limite l’écoulement.



Conséquences possibles :

Précipitations/Orange

* De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues ;

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables ;

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de

ruisseaux et fossés ;

* Risque de débordement des réseaux d’assainissement ;

* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelques

perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires ;

* Des coupures d’électricité peuvent se produire.



Conseils de comportement :

Précipitations/Orange

* Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises

en place ;

* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ;

* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée

des eaux.

Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com Le caractère préoccupant de cet épisode pluvieux est l’abondance des précipitations sur une période relativement brève, le risqued’inondation est élevé, vu la topographie de la zone touchée.Des précipitations parfois intenses se sont produites sur la Corse. Elles ont donné une lame d’eau de l’ordre de 50 à 80 mmlocalement, 120 à 140 mm sur les versants occidentaux de l’île.Sur les versants occidentaux, on attend encore 10 à 20 mm et plus en altitude mais sous forme de neige dès 1 500 m. Cesprécipitations engendrent une réaction des cours d’eau, en particulier de la Gravona, aggravée par la fonte nivale. Autre facteuraggravant, la houle de secteur Sud-Ouest qui limite l’écoulement.Précipitations/Orange* De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines sont attendues ;* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables ;* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles deruisseaux et fossés ;* Risque de débordement des réseaux d’assainissement ;* Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et quelquesperturbations peuvent affecter les transports ferroviaires ;* Des coupures d’électricité peuvent se produire.Précipitations/Orange* Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations misesen place ;* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ;* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montéedes eaux.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer