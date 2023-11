Vigilance jaune "vent fort " dimanche 12 novembre de 10h à 22h Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE situation météorologique à surveiller pour le paramètre VENT FORT pour la période du dimanche 12 novembre de 10h à 22h.



La plus grande prudence est recommandée.



En milieu de matinée dimanche, le vent d'ouest se renforce sur l'île et tout particulièrement sur les extrêmités, le relief et pour la Corse-du-Sud de la région de Conca à la pointe sud de l'île. Sur le relief intérieur, les rafales sont souvent comprises entre 110 et 130 km/h, jusqu'à 150 km/h sur les caps. Sur la pointe sud de l'île ainsi que par déferlement de Conca à Porto-Vecchio, le vent atteint en pointe 100 à 120 km/h. Ces vents perdent en intensité progressivement en fin d'après-midi et soirée au sud.

Suivez l'évolution sur le site de Météo France ou composez le 05 67 22 95 00.

