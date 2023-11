Vigilance jaune "pluie et inondation" : Fermeture provisoire de la plage de Campo dell'Oro I sirvizi di Météo-France ani piazzatu u Pumonti in vigilenza ghjalla par via di u timpurali.



Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique jaune pour le paramètre "pluie inondation" pour la période du jeudi 9 vendredi 10 novembre.



À ce titre est prononcé la fermeture provisoire au public de la plage de Campo dell’Oro à Ajaccio avec interdiction de circulation et de baignade

La plus grande prudence est recommandée.



Plage de Campo dell’Oro Intégralité de la plage située entre l’aéroport et la mer, soit la parcelle section AD n°110 et la partie sud de la parcelle section AD n° 109 Limite sud : angle de la parcelle section AD n° 110 Limite nord : au sud de la parcelle section AD 109, au niveau de la limite de l’emprise de l’aéroport La réouverture est subordonnée à la fin de la période d'alerte. Fermeture provisoire au public des zones exposées ci-après, pendant la période indiquée par l'alerte météorologique, à compter du jeudi 9 novembre 2023. AM 2023 3043 portant fermeture au public plage campo dell oro.pdf (771.06 Ko)



Suivez l'évolution sur le site de Météo France ou composez le 05 67 22 95 00.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer