Vigilance jaune canicule samedi 8 juin I sirvizii di meteo France ani piazzatu u pumonti in vigilenza gialla par via di i caldamoni sabbatu l'8 di ghjugnu

Les services de Météo-France placent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre "CANICULE" pour la journée du samedi 8 juin 2024 de 12h00 à 18h00.



Paramètre "canicule" :

Une masse d'air chaud remonte du Sud vers la Corse et va engendrer une hausse des températures pour la journée du samedi 8 juin 2024.



Les températures maximales attendues sont de l'ordre de 35 à 36 degrés dans les vallées occidentales.



Dimanche, les températures seront en baisse d'un cran, autour de 29 à 31 degrés.





Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France :



composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

