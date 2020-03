Vigilance jaune Situation météorologique à surveiller pour le phénomène "neige/verglas-orages"

Des averses de neige affectent le relief de la Corse-du-Sud dès 400-600 mètres d'altitude.

Elles deviennent plus marquées et plus continues dans l'après-midi et ce soir, avec parfois du grésil associé.



Les valeurs attendues sont de l'ordre de :

• 1 à 5 cm entre 400 et 600 mètres ;

• 5 à 10 cm au-dessus de 600 mètres ;

• 15 cm, localement, entre 800 et 1000 mètres,

Après une brève accalmie qui intervient dans le courant de la nuit, les averses de neige reprennent dans la matinée de jeudi 26 mars 2020, au-dessus de 600 mètres. En soirée, la limite pluie-neige remonte progressivement vers 1000 mètres.





Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez



www.meteofrance.com Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez