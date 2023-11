Vigilance Jaune « vagues-submersion », « orages » et « pluie-inondation » I sirivii di u tempu piazzani u pumonti in risicu giallu.

Les services de Météo-France prolongent le département de la Corse-du-Sud en vigilance météorologique JAUNE "situation météorologique à surveiller" pour le paramètre vagues submersions pour la journée du vendredi 03 novembre jusqu'à 00h00.



Fermeture provisoire au public des zones exposées aux risques submersion ainsi que des manèges situées place Miot à compter du jeudi 02 novembre 2023 à 16h00 jusqu’au vendredi 03 novembre à 16h00.



Les zones concernées - Promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer) - Aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines)

- Promenade piétonne place MIOT (côté mer)

- Skatpark place Miot

- Aire de jeux et de sport Place Miot

- Voie verte Route des Sanguinaires

- Site de la Parata

- Plage de Saint François

- Plage de Barbicaja

Fermeture des manèges place Miot Ci-joint l'arrêté municipal concerné. 99_AR-2023-2946 Fermeture provisoire public manèges place Miot.pdf (148.43 Ko)



+d'infos Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez hitps://meteofrance.com/



Twitter : https://twitter.com/meteofrance



Application disponible sur l'App Store et Play Store

