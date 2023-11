Végétalisation de l’espace public : en novembre, on plante Accunciamentu di u paisaghju : avemu da pona di nuvembri !

Les jardiniers le savent bien : la saison est propice aux plantations. Depuis la pépinière municipale jusqu’aux chantiers qui se déroulent en centre-ville, les services de la Ville d’Ajaccio suivent le rythme de la nature. Caroline Corticchiato, 2e adjointe en charge de l’excellence environnementale, en a profité pour se rendre sur le terrain.



Sans doute l’avez-vous remarqué depuis quelques semaines : la Ville d’Ajaccio se prépare à accueillir de nouveaux arbres dans les meilleures conditions, car c’est avant l’hiver que l’on plante pour permettre aux racines de s’installer en terre et se préparer ainsi au mieux au printemps et à la floraison.



Le centre-ville fourmille donc de chantiers en lien avec la végétalisation des espaces publics à plusieurs endroits. Place Foch, le long de l’avenue du Premier consul, sur la Piazzetta et le long du cours Napoléon, il est question de laisser toute sa place au végétal.



Caroline Corticchiato, 2e adjointe en charge de l’excellence environnementale a pu mesurer le travail réalisé par les équipes municipales pour assurer cet embellissement et contribuer à faire d’Ajaccio une ville encore plus verte.

L’élue a également pris le temps de visiter la serre de la pépinière municipale pour repérer les plus beaux spécimens qui viendront embellir nos rues et nos places. Un havre de paix et de verdure où les jardiniers de la Ville se démènent au quotidien pour que la nature trouve sa place en ville.



Comme à la Piazzetta, qui offre aux regards des passants un nouveau visage, avec un lilas des Indes qui vient de faire son apparition et ravira au printemps les amateurs de couleurs chatoyantes.





