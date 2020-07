Vacances apprenantes et loisirs au programme des centres sociaux Chaque année, les centres sociaux municipaux proposent un programme d'activités pour les jeunes des quartiers. Si les mesures sanitaires ont quelque peu bouleversé l'emploi du temps du mois de juillet, les activités proposées n'en sont pas moins enrichissantes. Reportage à Saint-Jean



9h00 au centre social de Saint-Jean, première semaine des vacances de juillet. L'ambiance est douce. Les huit enfants âgés de 6 ans à 8 ans inscrits à l'atelier de Taï Chi reproduisent attentivement les mouvements de leur maître d'art martial Renato Bianco. Les gestes circulaires en continu sont précis, lents et la musique est de circonstance. "Les enfants apprennent à maîtriser leur corps et leur esprit, comment se positionner physiquement dans l'espace, ils développent leur concentration et le sens de l'observation, présente le professeur. Le Taï Chi est un art martial qui enseigne l'humilité et la fierté, les enfants découvrent des bien-faits qu'ils pourront mettre à profit dans leur quotidien."



Accompagner au mieux

Pendant ce temps, Marien Santoni et Stéphane Sereni, éducateurs territoriaux, préparent la salle où le groupe d'enfants viendra bientôt s'installer. Les cahiers d'été sont disposés sur les tables espacées. C'est la partie "vacances apprenantes". L'accompagnement à la scolarité le matin a en effet été intégré dans le programme d'activités estivales des centres sociaux.



Afin d'accompagner au mieux les enfants après cette longue période de confinement, il était important de permettre aux enfants de renouer avec la vie en collectivité, de les enrichir avec des activités éducatives, sportives et culturelles. La direction vie scolaire et vie de l’enfant, la direction de la culture et celle du développement social, culturel, sportif et vie des quartiers en partenariat avec l’Education nationale ont travaillé au déploiement du dispositif gouvernemental « vacances apprenantes ».





Apprentissage et découverte "Les enfants ne doivent pas être la population fragilisée de cette crise c’est pour cela que la Ville d’Ajaccio a mobilisé tous les partenaires éducatifs pour proposer une offre aux petits ajacciens et à leurs parents, en ciblant les quartiers prioritaires de la Ville, explique Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée aux affaires scolaires. Il s’agit de faire de cet été une période d’apprentissage et de découverte."



Bouée tractée, trapèze volant...

Le protocole sanitaire des accueils collectifs pour mineurs pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a quelque peu bouleversé l'emploi du temps des centres sociaux. "En temps normal nous accueillons entre 40 et 50 enfants, explique Marien Santoni. Pour ce mois de juillet nous avons dû créer 3 groupes de 10 enfants maximum par demi-journée et en amont nous assurer de la mise en place des mesures de sécurité sanitaire des structures qui pouvaient accueillir les enfants."



Chaque après-midi du lundi au vendredi, le mini bus accompagnera ainsi les groupes à tour de rôle faire de l'escalade, du bowling, de la bouée tractée, du trapèze volant, ils iront aussi au cinéma, dans une paillote en bord de rivière. Les vacances seront mémorables quoi qu'il en soit.

La "brigade verte estivale" en action A quelques mètres plus haut du centre social, un groupe d'adolescents sont à pied d'oeuvre depuis 8h00. C'est la "brigade verte estivale" chargée d'effectuer des petits travaux d'entretien et de mise en valeur des espaces verts situés au cœur du quartier près du canal de la Gravona. Mise en place par le centre social de Saint-Jean dirigé par Stéphane Romani, la brigade compte 10 jeunes âgées de 14 à17 ans. Elle s’inscrit dans une démarche de prévention et de médiation sociale et vise aussi à dynamiser le partenariat local.

Encadrés par la directrice adjointe du centre social de Saint-Jean, Marie-Lou Sabaïni et un papa bénévoles, les jeunes garçons ont nettoyé la piazzetta, des abords d'immeubles du quartier, ramassé des feuilles de l'escalier qui longe le city stade et enlevé les herbes folles et des détritus de toutes sortes aussi qui engorgent le canal de la Gravona.

Une bonne équipe

Canettes de soda, médicaments, poubelles... "Je me rends compte à quel point des gens peuvent être sales", a confié un des adolescents à Marie-Lou. "J'ai une bonne petite équipe", reconnaît-elle en regardant son groupe de jeunes issus des quartiers de Saint-Jean et des Jardins de l'Empereur. Ce sont eux qui ont fait la démarche de s'inscrire à ces activités dont le résultat est d'ailleurs salué par les riverains. Après l'effort, le réconfort, la perspective de partir ensuite entre copains en bord de rivière ou encore de faire de la bouée tractée est plutôt attrayante.

